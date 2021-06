Covid, da oggi tutta Italia in zona bianca: via mascherine all'aperto

La cautela di Pregliasco: "Non è un liberi tutti. Serve cautela"

A partire da oggi - lunedì 28 giugno - tutta l’Italia sarà zona bianca. Anche la Valle d’Aosta, ultima regione che era rimasta "colorata", entra a far parte delle aree a basso rischio Covid. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno. "Con l’ordinanza che ho appena firmato - ha detto il ministro Speranza - tutta l’Italia sarà in zona bianca a partire da lunedì. È un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta". Un risultato importante per il Paese nella lotta al Coronavirus, non solo da un punto di vista simbolico dopo lunghi mesi di chiusure. Sempre da oggi inoltre, fatta salva la Campania dove la disposizione resta in vigore con un’ordinanza regionale, cade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Ma ora si deve "sperare nel massimo buon senso dei cittadini. Non è un liberi tutti". Anche perché la diffusione della variante Delta "è un elemento che preoccupa rispetto a una tenuta nel medio termine. Dobbiamo aumentare al massimo il tracciamento. Anche se sono fiducioso che con l’ottima campagna vaccinale che stiamo facendo si riduca in ogni caso la mortalità e si riducano anche i casi gravi" ha detto a LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, a proposito della fine dell’obbligo di mascherina all’aperto in un momento di preoccupazione per il diffondersi della variante Delta.

"Da oggi abbassiamo le mascherine all’aperto, è un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta" scrive in un comunicato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio, Alessio D’Amato che invita a "non perdere di vista l’obiettivo, ovvero sconfiggere il Covid e di continuare a rispettare le regole di distanziamento, igiene e anche dell’uso della mascherina dove la situazione lo richiede, portatele sempre dietro. Uniti usciremo da questo periodo così duro".

