Un Giorno in Pretura, oggi su Rai3 il processo con Gina Lollobrigida: "Sposata a mia insaputa"

Stanotte in tv - sabato 26 giugno 2021 - appuntamento con Un Giorno in Pretura (Rai3, ore 00.15). La storica trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi stavolta vede come protagonista Gina Lollobrigida, una delle dive italiane più amata di tutti i tempi. Rai3 propone il processo in cui l’attrice ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, di averla sposata con l’inganno, per poter ereditare tutti i suoi beni. Secondo la difesa invece, la Lollobrigida è un’attrice talmente straordinaria, che recita pure di fronte alla Corte. Dove sta la verità?

La storia parte da lontano. Gina Lollobrigida conobbe a Montecarlo nel 2004 quando lei aveva 67 anni l’imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, all’epoca poco più che quarantenne mentre lei aveva già 67 anni. Ne nacque una forte amicizia, chissà forse un amore. I due portarono avanti questa relazione fino a che non succederanno una serie di eventi, tra cui delle nozze annunciate nel 2006 a New York, poi spostate a Roma e infine annullate. In tribunale la celebre “Bersagliera” dirà: “Potrei essere stata truffata da Javier: una persona ignobile, che potrebbe avermi sposata per procura a Barcellona, in Spagna, a mia insaputa e senza il mio consenso, allo scopo di ereditare i miei beni dopo la mia morte”.

Un giorno in pretura è un programma televisivo italiano di genere documentaristico-criminologico, in onda su Rai3 dal 18 gennaio 1988. Ideata da Roberta Petrelluzzi, che ne è anche conduttrice e regista, insieme a Nini Perno. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987 e inizialmente andava in onda in prima serata seguendo fatti utili a capire come funziona la giustizia.

