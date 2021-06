Discoteche, via libera del Cts alla riapertura (col green pass) ma manca ancora la data

25 giugno 2021 a

Discoteche, si riapre. Con green pass e criteri precisi. E' arrivato oggi, venerdì 25 giugno, il via libera del Cts. Per la data adesso dovrà decidere il governo e nei giorni corsi si era parlato di riaperture entro il 10 luglio. Una indiscrezione arrivata da fonti autorevoli, una data che comunque non tarderà ad arrivare dopo questo decisivo via libera.

"Si è parlato di discoteche in Comitato tecnico-scientifico. La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l’attenzione e la gradualità di cui si è parlato. E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore politico. La data sarà qualcosa che spetta" alla politica, ma il parere del Cts è positivo "con alcuni distinguo molto ben sottolineati. E il green certificate è uno dei criteri", ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli a Sky Tg24 Live In Firenze.

Sull’andamento della pandemia "sono assolutamente ottimista, perché abbiamo dei numeri decisamente favorevoli. Ma ci debba servire il tutto a mantenere responsabilità nei comportamenti.

Non possiamo sprecare quel che abbiamo ottenuto in tutti questi mesi di sacrifici di tutti gli italiani", ha affermato ancora il coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid e presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli alla stessa fonte. Prime reazioni all'ok alla riapertura delle discoteche, sono arrivate subito in serata anche dal governo.

"Accolgo con soddisfazione l’indicazione del Cts per la riapertura delle discoteche nelle zone bianche. Una decisione che il Mise, accogliendo le legittime aspettative degli operatori del settore, ha sollecitato e promosso anche con una lettera al Comitato. Lunedì chiederemo di fissare una data per le aperture", ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

