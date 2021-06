Covid, 753 nuovi casi ma balzo dei morti: ecco il motivo

25 giugno 2021 a

Il trend dei nuovi contagi da Covid in Italia è ancora in calo. Sono 753 infatti i nuovi casi di positività, con 56 morti. Un numero più alto rispetto ai giorni scorsi, quello relativo alle vittime, ma il ministero della Salute ha fatto sapere però che dei 56 decessi, 21 sono relativi a un ricalcolo delle regioni relativo al periodo tra marzo e maggio. Giovedì 24 giugno i casi erano stati 927, le vittime appena 10. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (tra test antigenici e molecolari) sono stati 192.541, con un tasso di positività che scende allo 0,4%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi, 128 in meno, per un totale di 1.899 persone, e calano anche i ricoveri in terapia intensiva, 22 in meno, per un totale di 306 persone. I guariti sono 2.769, in tutto 4.068.798 da inizio pandemia.

A commentare i dati Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute: "Per quanto riguarda la circolazione delle varianti di Sars-CoV-2 il ministero e le Regioni stanno alzando il livello di guardia, soprattutto a causa di una certa circolazione della variante Delta - ha spiegato -. Per questo motivo è necessario continuare con la campagna di vaccinazione in modo da cercare di immunizzare il maggior numero possibile di persone con il ciclo completo e allo stesso tempo è importante mantenere dei comportamenti individuali prudenti. Rezza ha quindi proseguito: "Anche questa settimana tende a migliorare la situazione epidemiologica - ha ribadito l'esperto -. Il tasso di incidenza ormai è a circa 11 casi ogni 100mila, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Anche l’indice di contagio Rt è sotto 1 e si fissa intorno a 0,69. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e area medica è intorno al 4%, quindi ben al di sotto di quella che è la soglia critica".

