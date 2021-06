Meteo, "caldo eccezionale la prossima settimana". Le ultime previsioni roventi

25 giugno 2021 a

Caldo eccezionale. Il clima rovente di questa settimana era solo un assaggio. L'estate 2021 è cominciata e continuerà all'insegna del bel tempo con temperature altissime. Questa ondata di caldo africano che ha fatto schizzare i termometri fino a 45 gradi all’ombra al Sud, subirà quello che può essere considerato dagli esperti un "effimero ridimensionamento" nei prossimi giorni, giusto il tempo di godere di un weekend (questo dal 25 giugno al 27 giugno) sicuramente meno bollente.

Dalla prossima settimana però l’anticiclone africano tornerà a ruggire sul nostro Paese con una nuova ondata di calore. Il sito IlMeteo.it segnala che nei prossimi giorni le temperature massime perderanno qualche grado (circa 3-4 gradi) al Sud, lieve calo anche sul resto d’Italia, ma i valori diurni rimarranno comunque sopra la soglia dei 30 gradi al Centro-Nord e dei 34 al Sud. Dopo un fine settimana all’insegna del bel tempo prevalente e di qualche isolato temporale sulle Alpi di confine, da lunedì una nuova rimonta dell’anticiclone africano riporterà le temperature a misurare valori quasi eccezionali per il periodo. Basti pensare che Milano, Bologna, Firenze e Roma toccheranno i 35-36 gradi e ancora sopra i 40 al Sud (specie in Sicilia e Puglia).

Da oggi e fino a domenica quindi, un leggero calo delle temperature con l'estate che scoppia per quanti possono rilassarsi in vacanza anche solo per un breve stop ma il peggio del caldo deve ancora arrivare e ciò avverrà dalla prossima settimana quella che comincia lunedì 28 giugno. In questi giorni, il caldo africano ha portato anche il fenomeno del cielo giallo soprattutto nelle regioni del Sud, un fenomeno dovuto appunto alla bolla africana che sta investendo il nostro Paese e che, come detto, non concederà alcuna tregua se non il calo delle temperature (per altro lieve), che è cominciato oggi e che proseguirà fino a domenica.

