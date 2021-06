Tatuaggi e piercing, i migliori studi del centro Italia e le tendenze per l'estate

24 giugno 2021 a

a

a

Come ogni anno all’inizio dell’estate, cresce la voglia di un tatuaggio o un piercing da sfoggiare sulle spiagge durante le vacanze.

Le nuove tendenze in fatto di tatuaggi, sono i tattoo “fine line” , ossia tatuaggi a linea sottile dall’aspetto delicato ed elegante, spesso piccoli tatuaggi, che permettono di farne più di uno senza per questo essere troppo notati.

Video su questo argomento Si fa tatuare il volto dell'epidemiologo della Svezia sul braccio



Quando ci si rivolge ad un tatuatore o un piercer, bisogna sempre sapere che i rischi connessi a queste pratiche possono essere azzerati quando ci si rivolge a professionisti che diano tutte le garanzie di igiene e sicurezza indispensabili: rivolgersi ad improvvisati e abusivi può costituire un rischio anche molto grave.

Ricordiamo che dopo essersi sottoposti ad un tatuaggio, soprattutto in questo periodo dell’anno, è importante non esporre al sole tatuaggi per almeno quindici giorni, e proteggerlo successivamente con una protezione totale per almeno altri 15 giorni.

Piercing Igiene

Quando si fa un piercing, è bene sempre accertarsi che il piercer sia autorizzato e che i materiali e monili usati rispondano alle normative sui metalli UNI:EN 1811: 2011.

Bagno al mare dopo tatuaggio

Dopo aver fatto un piercing, la domanda più frequente è se dopo l’esecuzione si possa fare il bagno al mare o in piscina: la risposta è sì, nessun problema se le acque sono balneabili.

Anche le terme sono consentite.

Video su questo argomento Tatuaggi, quando il ricordo non è per sempre TMNews

Tra i posti consigliati e tra i tatuatori indicati come tra i migliori i nel centro Italia a cui rivolgersi, anche per i genitori che volessero regalare ai propri figli un tatuaggio o un piercing per festeggiare una promozione o un buon andamento scolastico, consigliamo alcuni degli studi presenti nella capitale che negli anni si sono distinti per serietà, rigorosa applicazione e rispetto delle norme , oltre che per eccellenti risultati artistici:

Ecco l’elenco dei migliori:

Al primo posto assoluto come migliore studio di tatuaggi e piercing del centro Italia con 30 anni di attività il TRIBAL TATTOO STUDIO di Marco Manzo-Via Cassia 1134/a- Roma, https://www.tribaltattootatuaggiroma.it/

Lacrimanera Tattoo Saloon Piazza Bernardino Pio 8-9-10 Firenze

XTC Studio via Vibi 13 - Perugia

Skart Lab Via Vittorio Alfieri, 5/c Terni

Video su questo argomento Preservare la bellezza dei tatuaggi tra arte e scienza TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.