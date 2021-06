Morta Clare Peploe, la sceneggiatrice moglie del regista Bernardo Bertolucci aveva 79 anni

24 giugno 2021 a

Addio a Clare Peploe, regista e sceneggiatrice, che aveva sposato nel 1979 il regista Bernardo Bertolucci, con il quale ha più volte collaborato. Aveva 79 anni. I due sono rimasti insieme fino alla scomparsa del cineasta premio Oscar nel 2018. Era la sorella di Mark Peploe, anche lui sceneggiatore e regista. La notizia della scomparsa, avvenuta ieri a Roma, è stata data dalla pagina Instagram Bernardobertolucciofficial.

Nata nel 1942 a Dar es Salaam, in Tanzania, da genitori inglesi, Clare Peploe è cresciuta tra l’Inghilterra e l’Italia, Peploe ha iniziato a sviluppare già da giovane un interesse per il cinema e l’arte, studiando prima alla Sorbona di Parigi e poi all’Università di Perugia. Peploe ha cominciato l’attività nel cinema come assistente alla regia di Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point (1970) e di Bernardo Bertolucci in Novecento (1976). La luna (1979), sempre di Bertolucci, ha segnato il suo esordio come sceneggiatrice. Dopo aver realizzato nel 1981 il corto Couples and Robbers, candidato all’Oscar e al British Academy Award, nel 1987 Peploe ha girato il suo primo lungometraggio Alta stagione, vincitore della Conchiglia d’Argento a San Sebastian. Nel 1995 ha diretto Miss Magic con Bridget Fonda e l’allora poco conosciuto Russell Crowe. Nel 2001 ha presentato a Venezia Il trionfo dell’amore. Ieri la morte a causa di una malattia che se l'è portata via in poco tempo.

Una coppia solidissima quella tra Clare e il regista originario di Parma. Oltre che moglie e collaboratrice è stato spesso musa ispiratrice per le sue idee nel fare cinema. Clare ha poi continuato a omaggiare la memoria del marito, morto tre anni fa, partecipando spesso a convegni, appuntamenti ed eventi che si svolgevano in Italia in ricordo del celebre regista.

