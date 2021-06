Morta moglie di Emilio Fede, Diana de Feo aveva 84 anni

23 giugno 2021 a

a

a

Morta Diana de Feo, giornalista e moglie dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede. I funerali saranno domani, 24 giugno 2021, a Napoli. La donna aveva 84 anni, era nata a Torino, figlia del giornalista e storico Italo de Feo, è stata tra le collaboratrici della rubrica quotidiana l'Almanacco del giorno dopo e inviata speciale del Tg1 per arte e cultura. Alle elezioni politiche del 2008 fu eletta senatrice nelle liste del Popolo della Libertà in Campania su invito di Silvio Berlusconi. Era iscritta all'Odg del Lazio dal 1966.

Nilde Iotti, l'amore con Palmiro Togliatti e l'adozione della ragazzina orfana Marisa Malagoli

"Era la mia vita" ha detto affranto Emilio Fede aggiungendo: "L'avrei dovuto raggiungere per festeggiare i miei 90 anni". Proprio il famoso giornalista, ex direttore del Tg4, in molte interviste ha parlato del rapporto speciale che lo legava alla moglie; prima confidente, sostegno nei momenti difficili e consigliera, oltre che consorte. Le relazione era rimasta solida anche negli ultimi tempi, quando l'ex direttore del Tg4 era rimasto a Milano a scontare gli arresti domiciliari, mentre de Feo di divideva tra Roma e Napoli. I due, aveva detto Fede, si sentivano dieci volte al giorno per scambiarsi pareri e farsi forza a vicenda.

Maria Callas, il mistero sul figlio Omero con Onassis: poi la depressione a causa di Jacqueline Kennedy



Curiosa la storia della promessa di matrimonio fra i due. Si trovavano in vacanza a Cervinia, raccontò l'ex senatrice, e Fede cadde, slogandosi una caviglia. Al che disse a Diana, che volle continuare a sciare, che sarebbe rientrato in albergo a fare un solitario e se questo fosse venuto, lui l'avrebbe chiesta in sposa. Così fu. Accadde nel 1965. Due le figlie nate dal matrimonio, Sveva e Simona. Il loro amore aveva resistito anche alla corte di Costantino di Grecia, il re ellenico che avrebbe voluto Diana in sposa.

Laura Efrikian, dai figli Marianna e Marco con Morandi al divorzio: "In Rai non mi volevano più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.