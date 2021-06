Terremoto, scossa a Sora di magnitudo 3.4

22 giugno 2021 a

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel Lazio, oggi martedì 22 giugno, alle ore 18.37 con epicentro Sora nella provincia di Frosinone. Secondo quanto riferito da Ingv l'epicentro a una profondità di 16 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica di Roma. La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione e le persone vicine all'epicentro (tre chilometri a nord di Sora) del sisma si sono riversate in strada. Un terremoto che ha causato panico ma per fortuna non si ha notizia, secondo le prime informazioni, di danni a persone o cose

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

