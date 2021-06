Discoteche, "aperte entro il 10 luglio". La promessa del sottosegretario Costa

22 giugno 2021 a

Il popolo delle discoteche può riaccendersi. Questione di giorni, pochissimi. L'annuncio lo dà il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite del programma ’Non Stop News’ su Rtl 102.5. Entro il 10 luglio, le discoteche riapriranno col criterio del green pass. "Ho appena avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza.

Questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo settore. Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa esser applicato anche alle discoteche", ha affermato Costa.

Il tema delle discoteche, con l'estate che è scoppiata anche con temperature altissime, è fortemente dibattuto. Stamattina se ne è occupato dell'argomento anche Agorà su Rai3. "Non facciamone una questione ideologica.

È un pezzo importante della nostra economia, se i numeri sono questi e siamo in zona bianca credo che respiro vada dato anche lì", ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto questa mattina alla trasmissione, rispondendo sul tema dello stop all’obbligo di mascherine all’aperto e alle ipotesi di applicare le previsioni anche alle discoteche. "È chiaro e sappiamo tutti quali sono gli estremi - sottolinea Toti - se stiamo tutti chiusi in casa da soli il virus è a zero, se stiamo tutti assembrati il virus ha più possibilità di diffondersi. Detto questo i numeri dell’Italia dicono, leggendoli quotidianamente, che un certo prudente ottimismo lo possiamo avere, che la ripartenza del settore turistico è strategica, che l’estate non è una stagione normale ma di particolare importanza. La gente fa le vacanze, spende i propri risparmi, è indispensabile una scelta rapida ma anche lì poi possiamo graduarla", ha argomentato ad Agorà.

