Il Trentino, Sie condannata per la chiusura: il sistema di potere di Ebner e Athesia

La società Sie che fa capo ad Athesia è stata condannata per comportamento antisindacale per la chiusura del quotidiano Il Trentino. La notizia è stata data in un primo momento dal sito web salto.bz. Successivamente un secondo articolo in lingua tedesca, a firma di Christoph Franceschini, poi Alto Adige innovazione e sul sito della Rai in lingua tedesca. "Però che una società facente capo al Presidente della Camera di commercio Michl Ebner venga condannata per comportamento antisindacale - si legge sempre su salto.bz - non è esattamente cosa che capiti tutti i giorni. Il modo in cui sono andate le cose impone forse un minimo di riflessione sullo stato dell’informazione in Alto Adige. Athesia controlla quasi tutti i media della regione ma in qualche modo li condiziona tutti, direttamente o indirettamente".

L'articolo poi prosegue: "Già nel momento in cui è risaputo che è in corso una trattativa tra Athesia e un editore i giornalisti della tal testata possono sentirsi in qualche modo condizionati. Non dico che lo siano tutti indistintamente, ma che possano sentirsi in qualche modo condizionati. Salto.bz è di proprietà di una cooperativa e in quanto tale non 'scalabile', ma in qualche modo, per dire, è a sua volta condizionato dal momento che il dominio di Athesia nel mercato pubblicitario è talmente forte che pure diversi possibili inserzionisti di Salto non hanno remore a dire che 'non possono' fare pubblicità". Questa la riflessione completa sulla condanna di Sie, azienda che fa capo ad Athesia e la diffusione della notizia in Alto Adige pubblicata su salto.bz.

L'articolo di salto.bz sulla condanna di Sie (Athesia)

L'articolo accenna poi al tema dei problemi occupazionali nel mondo dell'informazione, con una situazione un po' più grave di come appare. "Athesia condiziona in qualche modo pure la voce dei giornalisti rimasti senza lavoro del Trentino - si legge ancora su salto.bz -. Come? Attualmente sono tutti in cassa integrazione e quindi ancora licenziabili dall’azienda che ha chiuso il loro giornale dall’oggi al domani. Quindi non possono nemmeno fiatare. A questo punto sorge spontanea un’altra domanda: ma a cosa serve il garante per la concorrenza e il mercato? A cosa servono 35 consiglieri provinciali? L’unico che forse può fare qualcosa è il primo, perché l’esistenza mediatica dei secondi è subordinata ai voleri dell’editore unico. Quale politico altoatesino italiano o tedesco oggi può permettersi di subire le possibili conseguenze di un attacco all’Athesia?".

Athesia, quindi, finora ha comprato tutto il comprabile. Mancano solo qualche radio e qualche tv. Ma da quel tutto sommato piccolo evento che è stata la mancata diffusione della notizia della condanna, la sensazione è che "Athesia sia in grado di influenzare in qualche modo anche i media che non ha ancora acquisito". "Quello che regna in Alto Adige - si conclude così l'articolo apparso su salto.bz - è un gigantesco sistema di potere che penetra in ogni più piccolo anfratto, e che oltre a fare incetta di tonnellate di pubblicità nel privato fa man bassa di buona parte delle sovvenzioni e delle commesse pubbliche nell’editoria (nel senso dei libri)".

