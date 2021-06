Bollettino Covid, in Italia 495 nuovi casi e 21 morti: positività 0,6%

21 giugno 2021 a

Covid, arriva il bollettino di oggi lunedì 21 giugno. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 495 nuovi casi di coronavirus a fronte di 81.752 tamponi effettuati. Nella giornata precedente, quella di domenica, i contagi erano stati 881 con 150.522 test. Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, stabile rispetto al giorno precedente. I morti sono stati 21, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia a 127.291. I morti ieri erano stati 17. Guarite 11.320 persone.

Sono 385 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a domenica nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (domenica erano stati 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.390, in calo di 54 unità.

La regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (85), seguita da Lombardia (83), e Emilia-Romagna (81). Veniamo al dettaglio relativo proprio alla Lombardia. Un dettaglio significativo. Sono 83 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. I morti sono oggi 4, per un totale di 33.757 decessi nella regione da inizio pandemia.

È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 77, mentre scendono quelli non in terapia intensiva, che sono ora 391, 17 in meno rispetto a 24 ore fa. I tamponi effettuati sono 10.470.

Ammontano a 22 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di cui 6 a città. Questa la situazione nel resto della Lombardia: Bergamo 12 positivi, Mantova 8, Brescia 7, Como e Monza e Brianza 6, Cremona 5, Varese 5, Pavia 3 e Lodi 1. Nessun nuovo contagio, invece, è emerso nelle province di Lecco e Sondrio.

