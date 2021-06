Carta di identità scaduta, Inps proroga validità fino al 30 settembre 2021

21 giugno 2021 a

a

a

Carta di identità e documenti di riconoscimento scaduti, l'Inps proroga la validità fino al 30 settembre 2021. Ma solo per quei documenti scaduti a partire dal 31 gennaio 2020, ossia da pochi giorni prima dell'inizio della pandemia di Covid. "Per tutte le procedure che richiedono il documento d'identità è possibile inserire come scadenza la data del 30 settembre", fa sapere l'istituto di previdenza sociale dal suo profilo Twitter.

Nel 2020 scoperti 5.868 "furbetti" del reddito di cittadinanza: tra loro anche mafiosi e proprietari di ville di lusso

Il canale social dell'Inps, sempre aggiornato e puntuale, è servito in questi ultimi giorni anche per smentire e fare chiarezza su alcune fake news circolate nelle ultime settimane in relazione a presunti bonus o requisiti e informazioni incomplete o non corrette sul alcuni di essi. In particolare, l'istituto invita a diffidare di quegli articoli di stampa "sensazionalistici": "#AttentiAlleFakeNews #fakenews #clickbait Sul web i titoli #acchiappaclick e gli articoli con citazioni decontestualizzate sono all'ordine del giorno. Prima di credere a ciò che leggi, verifica sempre con noi la veridicità delle informazioni. Siamo qui per te!", riportano diversi tweet.

Bonus 1600 euro ai lavoratori stagionali, la data di pagamento dell'Inps

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.