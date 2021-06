Covid, il medico Amici contro i vaccini: "Benefici? Non esiste nessuna evidenza"

18 giugno 2021 a

Parole che faranno sicuramente discutere quelle di Mariano Amici all'AdnKronos Salute. "Innegabile beneficio dei vaccini contro il Covid? Non è così perché dal momento in cui i decessi e gli effetti avversi sono sottostimati, non sappiamo quali realmente sono i numeri. Perché lo Stato, il ministero della Salute, non fa fare la sorveglianza attiva sui vaccini. E quindi - ha sottolineato - non esiste nessuna evidenza di quello che poi effettivamente accade". La posizione del medico di Ardea resta quindi controcorrente sulle vaccinazioni anti-Covid.

"La sorveglianza passiva - ha aggiunto -, cioè la segnalazione da parte del paziente che si va a lamentare dell’effetto avverso conta un centesimo di quella che può essere la sorveglianza attiva. Ma questa non si fa e a mio parere, in questo caso in cui si vuole imporre questo tipo di vaccini o a seguito di ricatti che vengono posti in essere o addirittura come ai sanitari cui è stato imposto l’obbligo, non fare la vigilanza attiva è un crimine, a caratteri cubitali". Intanto l’ordinanza firmata venerdì 18 giugno dal ministro delle Salute Roberto Speranza che impone l’obbligo di 5 giorni di quarantena e il tampone per chi arriva in Italia dalla Regno Unito entrerà in vigore da lunedì 21 giugno. Lo ha precisato il ministero della Salute. "Una quarantena di 5 giorni mi sembra di buonsenso, è qualcosa che in qualche modo può dare il tempo di verificare", ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco appunto sul provvedimento del ministro Speranza.

Il virologo ha quindi proseguito: "L’incognita della variante Delta pesa - ha concluso Pregliasco -. In Inghilterra già sta scemando, però - ha concluso - c’è, come ho detto più volte, questo rischio di un colpo di coda del virus e questo è l’elemento da evitare".

