Lucarelli e Parietti, scontro in tribunale. Selvaggia: "Mai avuto problemi con nessuno"

Dalla tv al tribunale. Le liti a Ballando con le stelle si sono trasformate in confronto in tribunale a Milano fra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti per gli scontri nati nel 2017 nel corso della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci, proseguiti sui social e finiti ora davanti a un giudice. Una nelle vesti di giudice del talent, l’altra di ex concorrente sono finite per querelarsi per diffamazione. Parietti e Lucarelli si sono presentate in aula per alcune dichiarazioni spontanee.

"Ha anche detto che non ho mai lavorato, che sono sul viale del tramonto e che sono pericolosa - ha riferito la Parietti - che sono psycho, che devo prendere delle goccine e che sono pericolosa. Sono conscia che nell’ultima puntata ho perso la testa, ma sono stata mortificata e messa alla berlina", ha affermato l'ex conduttrice di Galagoal. La Lucarelli ha replicato di aver "giudicato oltre 150 persone" come giudice di Ballando e "non ho mai avuto problemi con nessuno, nonostante la mia vis polemica. Sono stata invece attaccata da lei sul piano personale, ha detto che sono pericolosa, che faccio parte di un’associazione a delinquere con il mio fidanzato", oltre ad aver ricevuto offese sull’aspetto fisico.

La Lucarelli ha quindi proseguito: "Ero terrorizzata. Ho sofferto molto la situazione, perché non sono sempre forte e coriacea come appaio", ha concluso la giornalista. La prossima udienza si terrà il 7 ottobre. La Lucarelli si è sposata il 15 luglio 2004 con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano, dal quale ha avuto l'anno successivo il suo primogenito Leon. La coppia si è separata nel 2007. E' attualmente fidanzata con il food blogger Lorenzo Biagiarelli. Quest'ultimo è volto noto del programma E' sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici prima del Tg1 delle 13,30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

