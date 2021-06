Meteo, nel weekend del 19-20 giugno caldo da piena estate con picchi fino a 40 gradi

16 giugno 2021 a

a

a

Meteo, le previsioni del prossimi giorni evidenziano un'ondata di forte caldo, in intensificazione nel weekend del 19 e 20 giugno. Alta pressione e tempo generalmente soleggiato sull’italia, eccetto qualche episodio di locale instabilità su Alpi e appennino settentrionale. Caldo in intensificazione, con apice nel weekend quando non sono esclusi picchi vicini ai 4o gradi.

Meteo, scoppia l'estate nel weekend: temperature oltre i 30 gradi

L’alta pressione che attualmente abbraccia l’Italia determina condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde su gran parte del Paese. L’elemento saliente dell’ultima parte della settimana sarà l’ulteriore incremento delle temperature, con una lingua di aria molto calda che dal Nord Africa si protenderà a tutta l’Italia , determinando nel week-end punte massime diffusamente intorno ai 35 gradi e con picchi non esclusi vicini ai 40 sulla Sardegna, grazie anche ai venti di Scirocco.

Previsioni per giovedì 17 giugno. Tempo in gran parte soleggiato sull’Italia, salvo per annuvolamenti a tratti più densi sulle regioni di nord ovest e in prossimità delle Alpi e dell’Appennino. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci o temporali isolati nel settore alpino e prealpino, lungo l’Appennino centro-settentrionale, in Umbria e nelle zone più interne di Lazio e Toscana. Specialmente verso sera possibile formazione di temporali anche sulla pianura piemontese. Temperature: minime del primo mattino in lieve aumento quasi ovunque; massime in crescita di 1-2 gradi al nord est, lungo il medio Adriatico e al Sud; senza grosse variazioni altrove. Clima caldo e da piena estate con valori per lo più compresi tra 28 e 32 gradi, ma con locali punte di 34-35 in Sardegna. Venti: da moderati a localmente tesi di Scirocco nel Canale di Sicilia e intorno alla Sardegna, a fine giornata anche nel Mar Ligure; venti deboli altrove. Mari: mossi il Canale di Sicilia e i mari intorno alla Sardegna, fino a molto mosso il Canale di Sardegna; in generale calmi o poco mossi gli altri bacini ma con moto ondoso in aumento a fine giornata nel Mar Ligure.

Previsioni per venerdì 18 giugno. Tempo generalmente soleggiato e caldo. Il cielo si presenterà spesso velato sulla maggioranza delle regioni. Nuvolosità temporaneamente più estesa in prossimità dell’arco alpino occidentale. Nel corso della giornata saranno possibili brevi rovesci e qualche temporale di calore sui rilievi dell’Appennino centro-meridionale e sull’area alpina, più probabili sul settore nord-occidentale. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Clima da piena estate, con valori al di sopra della norma: generalmente intorno ai 29-33 gradi, con punte fino a 34-35 gradi su Sardegna e ovest della Sicilia.

Meteo, arriva il maltempo: domenica con l'allerta gialla: le regioni colpite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.