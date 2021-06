Maturità, notte prima degli esami per 540mila studenti: orale con mascherina e distanziamento

15 giugno 2021 a

a

a

Torna l’esame di maturità. Niente scritti, come lo scorso anno, ma una prova orale per tutte le materie, che parte da un elaborato multidisciplinare consegnato il 31 maggio. Sarà un esame per 540mila studenti che arriva dopo un altro anno difficile, in cui la maggior parte dell'anno si è sviluppata in Dad e tanti sono stati abbandoni.

Scuole aperte in estate: arrivate 5.800 richieste al ministero

"I ragazzi non vogliono essere trattati come la ’generazione Covid’, non sarà un esame di serie B. Hanno affrontato una prova durissima, hanno tenuto", rivendica il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. "Abbiamo chiesto un’ora solo per l’elaborato. I ragazzi hanno diritto a fare un esame dopo un periodo travagliato che devono elaborare", afferma Bianchi. Sulla dispersione, che è aumentata, ribadisce che "nell’insieme il sistema ha retto, ma il Covid ha esasperato i problemi che già c’erano. Prima dell’emergenza sanitaria la dispersione era più alta della media europea", ricorda. La maggior parte degli alunni coinvolti viene dai licei, 255.899 contro i 196.354 degli Istituti Tecnici e i 96.908 dei Professionali. Anche quest’anno le commissioni sono composte da sei commissari interni e presiedute da un presidente esterno. I cancelli si aprono alle 8.30 e per tutti è consigliata la mascherina chirurgica, ritenuta più sicura della Ffp2 e vietata la mascherina di 'comunità' (in stoffa). Sarà necessario mantenere una distanza di almeno due metri dalla commissione.

Vaccini, Figliuolo: "Sì alla seconda dose in vacanza. Mascherina a scuola? Servirà ancora"

Ragazzi e ragazze hanno potuto prepararsi al grande giorno con materiali messi a disposizione del ministero online e in tv, in collaborazione con la Rai, ma anche con i podcast su Spotify. Sono stati oltre 750mila i contatti raggiunti con la rubrica #MiRisponde, su Instagram, nata per rispondere ai dubbi sugli esami. Secondo una ricerca sugli appunti del sito Skuola.net più consultati degli ultimi 15 giorni, protagonista assoluto è il Novecento. Ai primi tre posti degli argomenti più cliccati ci sono la Prima Guerra Mondiale, il X agosto di Giovanni Pascoli e L’Infinito di Giacomo Leopardi. Nella valutazione, non si potrà non tenere conto dei mesi pesanti alle spalle dei ragazzi. Il ministro Bianchi conta che sia l’ultimo anno con le restrizioni. "La scuola a settembre sarà in presenza, ma una scuola che sa usare la Dad e non ne ha paura", promette.

Lavoro garantito al 100% già prima del diploma nella scuola targata Cotarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.