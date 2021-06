Vaccino Astrazeneca, Codacons chiede risarcimento di 10 mila euro per ogni under 60

15 giugno 2021 a

Vaccino Astrazeneca, chiesto risarcimento di 10 mila euro per ogni under 60 a cui è stato inoculato il siero della casa farmaceutica anglo svedese. La clamorosa richiesta arriva dal Codacons, che lancia una class action per tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino che negli ultimi giorni è stato destinato solo agli over 60.

"La situazione di totale incertezza e i continui cambiamenti nel piano vaccinale hanno di fatto messo potenzialmente a rischio la salute di quei soggetti che hanno ricevuto Astrazeneca pur essendo categorie a cui la somministrazione di tale vaccino era sconsigliabile. Errori, ritardi e repentini dietrofront da parte degli enti pubblici che aprono ora le porte ai risarcimenti in favore dei cittadini. Tutti i soggetti con meno di 60 anni e che hanno già ricevuto singola o doppia dose di Astrazeneca, possono da oggi aderire all’azione collettiva lanciata dal Codacons alla pagina codacons.it/astrazeneca-diffida finalizzata a far ottenere loro il risarcimento anche in assenza di conseguenze fisiche legate alla vaccinazione, e per i potenziali rischi corsi sul fronte della salute", annuncia l’associazione.

Nello specifico, l’azione del Codacons mira a chiedere innanzitutto "il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla paura di ammalarsi per avere ricevuto la somministrazione del vaccino Astrazeneca autorizzato dalle competenti autorità Italiane (danno ormai riconosciuto dalla Giurisprudenza da svariati anni in particolare a seguito del noto "caso Seveso" del 1976). Tale danno potrà forfettariamente quantificarsi nella misura di euro 10mila". In secondo luogo, l’azione è volta a richiedere "il risarcimento del danno non patrimoniale-biologico, danno permanente o temporaneo, anche in termini di danno differenziale, riportato per essere stato sottoposto alla vaccinazione Astrazeneca, con riserva di indicazione e quantificazione specifica". Una proposta che farà discutere, tanto più a seguito del dibattito legate alle morti sospette avvenute in Italia, potenzialmente o direttamente connesse alla somministrazione dei vaccini anti Covid.

