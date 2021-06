Covid in Italia, il bollettino del 14 giugno 907 nuovi casi e 36 morti

14 giugno 2021 a

Sono 907 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 1.390) a fronte di 79.524 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’1,14 per cento. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 14 giugno. I morti sono stati 36 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 26 registrati ieri. I guariti sono 3.394 e gli attuali positivi scendono a 157.790 (2.523 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 3.465, 27 in meno rispetto a ieri.

Le terapie intensive sono a 536 ricoverati (-29 unità) con 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 153.789 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (163), seguita da Emilia-Romagna (137), e Lazio (111). Intanto un nuovo allarme arriva dagli studi sulla variante indiana. "Ultimissime dalla Scozia. Efficacia due dosi vaccini nella protezione da infezione da variante Delta (indiana): Pfizer 79%, AstraZeneca 60%. Questa variante sembra più contagiosa e in grado di causare malattia più grave". A riportarlo è il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando via Twitter lo studio che su The Lancet conferma l’efficacia dello "scudo" conferito anche contro la variante Delta dai vaccini anti Covid, rilevando tuttavia un rischio di ospedalizzazione doppio in caso di contagio causato dal mutante.

Sul fronte delle ultime riaperture, invece, Salvini invoca interventi sulle discoteche dall'1 luglio "Dal primo luglio diritto al lavoro per 3.000 imprese e 100.000 lavoratori, insieme al diritto a un divertimento (sano e controllato) per milioni di giovani chiusi in casa da mesi. Non riaprire discoteche e sale da ballo significherebbe premiare abusivismo e illegalità, punire i nostri ragazzi senza motivo, regalare milioni di turisti ad altri Paesi europei", ha scritto su Twitter.

