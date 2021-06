Altre cinque regioni in zona bianca: niente più coprifuoco. Tutte le regole

14 giugno 2021 a

a

a

Da oggi l’Italia è ancora più bianca. Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e provincia di Trento, entrano nella fascia di allerta minima (indice Rt inferiore allo 0,5 e un’incidenza del contagio inferiore a 50 casi per 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive). Le nuove regioni "virtuose" vanno dunque ad aggiungersi a Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise — che sono in fascia bianca dal 31 maggio — e a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, che le hanno raggiunte il 7 giugno. Se tutto procede secondo le previsioni dei virologi, il 21 giugno anche Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Provincia di Bolzano potranno dire addio a quasi tutte le restrizioni. Ultima a entrare in zona bianca sarà la Valle d’Aosta, il 28 giugno.

Covid, 26 morti e 1.390 nuovi casi. Continua il calo dei ricoveri

Nelle zone bianche non c'è più coprifuoco (limite che comunque cadrà a partire dal 21 giugno), è inoltre consentito spostarsi senza limiti verso località in zona bianca e verso località in zona gialla senza dover giustificare il motivo dello spostamento, non ci sono limiti all’aperto nella ristorazione e sono consentiti senza restrizione di orario, anche al chiuso (6 persone il numero massimo di persone sedute allo stesso tavolo).

Vaccino J&J solo agli over 60: dopo AstraZeneca nuova linea guida del Cts

Con il passaggio in zona bianca vengono anticipate le aperture per piscine e centri benessere e termali al chiuso, parchi tematici, parchi divertimento permanenti o itineranti, sale gioco, centri sociali e culturali; in zona gialla la loro apertura sarebbe stata prevista, a seconda dell’attività, dal 15 giugno al 1 luglio. Da domani saranno consentite feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, ma con il green pass; certificazione che segnala l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid oppure aver effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Al momento vietate le feste private e restano ancora off-limits le piste da ballo.

Zangrillo, bandana e niente mascherina: "Modalità all'aperto per persone assennate" ed è polemica sul selfie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.