Zangrillo, bandana e niente mascherina: "Modalità all'aperto per persone assennate" ed è polemica sul selfie

Un selfie ed è polemica. Una foto e poche parole sui social. Succede così se a postarlo è Alberto Zangrillo che si è fatto un selfie all'aperto senza mascherina e lo scatto è finito subito in tendenza sui social con valanghe di interazioni. Il direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae, su uno sfondo di alberi, con la bandana in testa e gli occhiali da sole. E fin qui tutto regolare.

Nessuna copertura, invece, per naso e bocca. "Outdoor mode for sane people", ha scritto Zangrillo in inglese nella didascalia a corredo della foto che trovate in questa pagina. Tradotto: modalità all’aperto per persone assennate. In tanti tra i suoi followers hanno interpretato la foto come un messaggio sull'inutilità della mascherina all'aria aperta e questo, come spesso accade, ha scatenato il dibattito tra chi sostiene che il dispositivo anti Covid sia ancora necessario anche all'esterno e chi invece pensa che ormai sia una misura superflua.



Come la pensa il primario del San Raffaele al proposito, è arcinoto. Ecco cosa aveva detto in tv di recente: "Quando sono in montagna su un sentiero in mezzo ai boschi e vedo una persona in lontananza con la mascherina penso che stia sviluppando una patologia psichiatrica".

"Convivere col virus significa comportarsi con intelligenza e avere rispetto e responsabilità nei confronti degli altri. I giovani devono comportarsi con intelligenza, ma mentre parliamo ci sono migliaia di anziani terrorizzati, tramortiti, non escono di casa da 15 mesi. Se vedo una persona da sola sul Lungotevere alle 6 del mattino, mi viene da dire: 'poveretta'. Mettiamo la mascherina quando entriamo in farmacia, in banca, al lavoro. Altrimenti, no. E' la differenza -ha concluso- tra essere un popolo di beoti e un popolo di persone responsabili. Probabilmente facciamo più presa se pensiamo di controllare un gregge di beoti, io mi aspetto molto di più dai miei concittadini", ha chiosato.

