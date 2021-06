Vaccino Johnson & Jonhson solo per gli over 60: il nuovo parere del Cts

12 giugno 2021 a

Vaccino Johnson & Johnson raccomandato solo agli over 60. Si aggiornano quindi ancora le linee guida per la somministrazione dei vaccini in Italia dopo l'ultimo parere del Cts.

Il vaccino Janssen (Johnson & Johnson) monodose "viene raccomandato, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, per soggetti di età superiore ai 60 anni. Qualora si determinino specifiche situazioni in cui siano evidenti le condizioni di vantaggio della singola somministrazione ed in assenza di altre opzioni, il vaccino Janssen andrebbe preferenzialmente utilizzato, previo parere del Comitato etico territorialmente competente". E' quanto si legge nell’estratto del verbale del Comitato tecnico scientifico di ieri, 11 giugno 2021, allegato alla circolare del ministero della Salute di aggiornamento del parere del Cts sui vaccini. Come ormai noto, sempre ieri c'è stato anche lo stop ad Astrazeneca per tutti i soggetti di età inferiore ai 60 anni. "La mutata situazione epidemiologica ha determinato una rivalutazione del rapporto benefici-rischi per le fasce di età meno a rischio di forme gravi di Covid", si legge a proposito di Astrazeneca nel verbale del Comitato tecnico scientifico, allegato alla circolare emanato dal ministero della Salute di aggiornamento del parere del Cts sui vaccini.

La possibilità di aggiornare, in senso più stringente, la raccomandazione relativa all’utilizzo del vaccino Vaxzevria (Vaccino a vettore adenovirale di scimpanzè prodotto da AstraZeneca) "trova il suo razionale alla luce del mutato scenario epidemiologico in senso favorevole e di alcuni recenti eventi avversi cronologicamente e, verosimilmente, anche eziologicamente, collegati alla somministrazione di questo tipo di vaccino". Ci sarà inoltre un attento monitoraggio dei casi di trombosi derivanti dalla somministrazione di J&J. "L’eventuale evidenza, nel contesto nazionale e internazionale, di fenomeni tromboembolici dopo vaccino Janssen dovrà essere oggetto di attento e costante monitoraggio attraverso le procedure di farmacosorveglianza e vaccino-vigilanza, in maniera tale da offrire, nel breve futuro, la possibilità di formulare più compiuto parere su questo vaccino all’acquisirsi di ulteriori evidenze rispetto all’eventuale incidenza di fenomeni VITT e all’evolversi della situazione epidemiologica", conclude il report.

