Bono Vox, l'amicizia con The Edge che fa nascere gli U2 e l'amore per Alison

11 giugno 2021

Bono Vox e The Edge, insieme a Martin Garrix, hanno creato l'inno di Euro 2020 e sono attesi protagonisti della cerimonia di apertura allo stadio Olimpico di Roma - oggi 11 giugno 2021 - con una performance virtuale che grazie alla tecnologia d'avanguardia amplificherà l'emozione di tutti i fan in trepidante attesa per il fischio della rassegna continentale. Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra. We are the people - questo il titolo del brano - ci insegna quanto sia importante affrontare insieme le continue sfide che il mondo ci impone.

Bono e The Edge sono i fondatori della mitica band U2 nel 1976. The Edge - all'anagrafe David Howell Evans - è chitarrista ma anche cantante, tastierista e compositore degli U2. Il suo pseudonimo deriva sia da un'allusione al profilo appuntito del suo volto che dalla sua predisposizione alla sperimentazione come chitarrista in riferimento all'espressione in inglese "on the edge", traducibile in italiano come "al limite". Bono - all'anagrafe Paul David Hewson - è il cantante della degli U2. Insieme ad Adam Clayton (bassista) e Larry Mullen Jr. (batterista) hanno raggiunto il successo a livello planetario. Durante la loro carriera hanno venduto oltre 200 milioni di dischi, ricevuto il maggior numero di Grammy Award per un gruppo con 22 premi, vinto 2 Golden Globe ed ottenuto 2 nomination ai Premi Oscar. In dieci anni hanno guadagnato oltre un miliardo di dollari. Fin dagli esordi, gli U2 si sono occupati della questione irlandese e del rispetto per i diritti civili, improntando su questi temi anche buona parte della loro attività artistica. Tra i loro successi più apprezzati ci sono With or Without You, One, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day e Pride.

Per quanto riguarda la vita privata, Bono è felicemente sposato dal 1982 con Alison Stewart, attivista irlandese conosciuta nel 1975. La coppia non si è mai separata e anzi ha avuto 4 figli insieme, due femmine e due maschi: Jordan, Memphis Eve, Elijah Bob Patricius Gucci Q e John Abraham. Mentre Edge è stato sposato prima con Aislinn O’Sullivan, la sua ragazza storica dai tempi delle superiori, e hanno avuto tre figli. Nel 1990 deciserò però di separarsi, dopo sette anni di matrimonio. Poi durante un tour negli anni Novanta conobbe la ballerina Morleigh Steinberg iniziando una relazione che poi è culminata nel 2002 nelle nozze (nel frattempo Edge ha avuto altri due figli). L'amicizia di Bono ed Edge nasce casualmente: i due rispondo allo stesso annuncio nella scuola che frequentavano a Dublino, per formare una band. Che diventerà poi U2.

