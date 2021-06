Francesca Fantuzzi, chi è la fidanzata di Domenico Berardi: anche lei tra le wags azzurre

11 giugno 2021 a

Anche Francesca Fantuzzi entra nel club delle wags del calcio italiano. Capelli castani, fisico atletico, è la moglie di Domenico Berardi attaccante esterno del Sassuolo e della Nazionale, uno degli uomini in rampa di lancio e asso nella manica per il ct Mancini nell'imminente Europeo. Chissà che non possa essere il giocatore decisivo dell'Italia.

Francesca, classe 1994, è originaria di Sassuolo dove è cresciuta e ha studiato. E conosciuto Berardi. Domenico, anche lui classe 1994, è calabrese (è nato a Cariati) e si trova al Sassuolo dal 2009: ha iniziato nel settore giovanile dei neroverdi e ha fatto tutta la trafila sino all'esordio in prima squadra. Con il club della famiglia Squinzi ha giocato 275 partite realizzando 97 gol, una sorta di uomo bandiera considerato che più volte ha evitato di fare il grande salto non trasferendosi a club più blasonati (la Juve lo ha sempre corteggiato). Ora la Nazionale è un ruolo di primo piano in azzurro (già 11 partite e 5 gol) che potrebbe regalargli anche il titolo di sorpresa di Euro 2020.

Francesca e Domenico sono legati da anni e da poco hanno avuto un figlio, Nicolò, nato a inizio anno. I tre prima dell'Europeo hanno trascorso alcuni giorni insieme in Sardegna nel ritiro aperto alle famiglie organizzato dal ct Mancini. Francesca è una grande appassionata e anche praticante di sport: “Ho fatto di tutto: tennis, sub, danza, pallavolo, ho anche giocato a calcio. Sono cresciuta facendo sport" ha sempre raccontato. Riservatissima è però molto attiva sui social - ha circa 15mila followers su Instagram - con cui ama raccontare la sua vita e ora anche la famiglia allargata. Durante l’epidemia di Coronavirus ha lanciato una raccolta fondi per l’ospedale di Sassuolo, raccogliendo ben 25mila euro.

