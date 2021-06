Alessia Elefante, chi è la fidanzata di Gigio Donnaruma: anche lei tra le wags azzurre

11 giugno 2021 a

a

a

Tra le wags del calcio italiano c'è sicuramente anche Alessia Elefante giovanissima fidanzata di Gianluigi Donnarumma. L'ormai ex numero uno del Milan e titolare della Nazionale è chiamato a un ruolo importante in questa avventura azzurra all'Europeo, che precede la probabilissima esperienza all'estero con la maglia del Psg per un'operazione da record a livello di ingaggio (pare che firmerà un contratto da 12 milioni di euro l'anno.

Euro 2020, le probabili formazioni di Italia-Turchia: le scelte di Mancini

Donnarumma è fidanzato con Alessia da ormai cinque anni. Lei, 24 anni, è una studentessa originaria di Castellammare di Stabia, stessa città dell’estremo difensore rossonero. Entrambi hanno profili social privati - per tutelare al massimo la privacy - ma nel frattempo sono nate anche delle fan page che pubblicano alcuni scatti della fidanzata del portierone.

Europei, la guida: gironi, orari, partite e dove vederle in tv. Apre Italia-Turchia

Donnarumma nelle ultime settimana si è trovato al centro di radiomercato. La lunga ed estenuante trattativa per il prolungamento del contratto tra il Milan e il suo procuratore Mino Raiola è saltata per aria. Infatti Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del club rossonero, ha deciso di interrompere ogni trattativa (il giocatore voleva 12 milioni, il club non voleva andare oltre 8) e ufficializzare l'acquisto di un altro portiere, Mike Maignan, 25 anni, ex numero uno del Lille con cui ha vinto l'ultimo campionato di Francia. Così a Raiola non è rimasto che stringere uno dei tanti canali aperti nei mesi scorsi: il giocatore interessava a parametro zero a Juventus e Psg, ultimamente anche al Barcellona. Ma i francesi hanno deciso di rompere gli indugi e prendere Donnarumma, nonostante in rosa abbiamo Navas che è stato il titolare delle ultime due stagioni e ha un profilo internazionale di grande rilievo per aver giocato anche con il Real Madrid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.