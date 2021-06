Whatsapp, Facebook e Instagram down: 11 giugno problemi di connessione in tutta Italia

11 giugno 2021 a

Problemi di connessione a Whatsapp, Facebook e Instagram nella tarda mattina di venerdì 11 giugno in tutta Italia. Tra le ore 12.20 e le 12.50, in particolare, centinaia di segnalazioni di utenti da ogni parte della penisola hanno lamentato problemi e ritardi nel caricare le notizie, allegati, file o inviare foto e video.

Diversi minuti di assegna del servizio hanno fatto pensare a molti a problemi sulla connessione internet, eppure la navigazione verso la maggior parte dei siti web avveniva normalmente. Anche il sito downdetector, specializzato nel monitoraggio di problemi e guasti legati alla rete, ha evidenziato in quella fascia oraria un'impennata di segnalazioni proprio per WhatsApp e Facebook. A ruota, segue Instagram. La maggior parte dei problemi sembrano tuttavia essersi risolti intorno alle 13, tant'è che le segnalazioni degli utenti hanno smesso di arrivare e, anzi, in molti casi gli stessi che avevano segnalato problemi hanno confermato la ripresa del servizio a pieno ritmo. Non è la prima volta, ovviamente, che accadono questi disservizi, che mandano subito nel "panico" la maggior parte dei fruitori di questi social network e servizi di messaggistica istantanea, che sono ormai diventati parte integrante della vita di tutti i giorni per milioni di persone, tanto ad uso e consumo personale e privato, quanto professionale, per aziende, enti, organizzazioni e professionisti. Ignoti i motivi alla base del disservizio, che ha interessato maggiormente le regioni dell'Italia centrale.

