Meteo, scoppia l'estate nel weekend: temperature oltre i 30 gradi

Scoppia l'estate sull'Italia e arriva in questo fine settimana di sabato 12 e domenica 13 giugno. Parola di esperti. E su certe zone si supereranno i 30 gradi con afa al Nord del Paese. Dopo una fase fresca e instabile (per il periodo), ecco quindi il caldo. La giornata di oggi, venerdì 11 giugno, vedrà ancora l'alta pressione restare ai margini dell'Italia, favorendo condizioni meteo instabili: di conseguenza si assisterà nuovamente allo sviluppo di numerosi temporali, più frequenti nelle ore pomeridiane sulle aree interne e montuose. Secondo ilmeteo.it , poi cambia tutto. In maniera repentina.

Nel corso del fine settimana, "si prospetta un graduale rinforzo dell’alta pressione che garantirà maggiore stabilità meteo, a parte ancora qualche residuo temporale sulle regioni meridionali nella giornata di sabato. Questa situazione sarà accompagnata da un’intensificazione del caldo con valori massimi oltre i 30 gradi e un po’ di afa al Nord", spiegano gli esperti che continuano con i dettagli delle previsioni per i tre giorni. Oggi venerdì 11 giugno, al mattino un po’ di nuvole al Nord e sul basso Tirreno con isolati temporali in Lombardia e bassa Calabria; prevalenza di bel tempo nel resto del Paese. Nel corso della giornata aumento dell’instabilità con possibile sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi del Nord, sulla pianura padana centro-orientale, nelle zone interne di Toscana, basso Lazio, regioni meridionali, Sardegna, Sicilia orientale, con locali sconfinamenti verso le coste liguri, tirreniche e ioniche. Temperature massime senza grandi variazioni, sempre nella media o leggermente sopra. Leggero Maestrale al Sud e in Sicilia.

Domani, sabato 12 giugno, tempo più stabile e soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna. Residua instabilità al Sud e in Sicilia con possibile sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle zone interne, ma in parziale estensione anche alle coste tirreniche e ioniche, specialmente nelle ore centrali del giorno. Temperature quasi ovunque in aumento con punte massime di 31-32 gradi. Venti a regime di brezza con locali rinforzi di Maestrale al Centro-Sud. Domenica 13 giugno l'anticiclone si espanderà gradualmente sull'Italia. Buone notizie per chi ha scelto mare e aria aperta.

