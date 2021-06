Vaccini, donne in gravidanza inseriti come soggetti fragili dal Cts

10 giugno 2021 a

Vaccini, le donne in gravidanza sarebbero state inserite nella categoria dei soggetti fragili per le vaccinazioni. Pertanto, in caso di adesione alla campagna vaccinale anti Covid, dovrebbero ricevere solo vaccini a mRna, cioè Pfizer e Moderna.

E' quanto emerge dalla revisione sulle linee guida della campagna vaccinale che sta avvenendo da parte del Cts. Tra queste c'è anche il capitolo riguardante i vaccini ai giovani. Dopo la riunione che si è svolta ieri, infatti, a quanto si apprende, il Cts sta elaborando un parere tecnico sulla somministrazione di AstraZeneca, fermo restando che la competenza sui vaccini rimane alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Una posizione che sarebbe emersa anche ieri durante la riunione a cui hanno partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Lo stesso presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e membro del Cts, Giorgio Palù, questa mattina ha sottolineato che sul tema "sarà il ministro a pieno titolo a dire quale sarà la decisione".

Intanto sono 39.891.977 i vaccini già somministrati nel nostro Paese, l’88,1 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 45.278.289 (30.628.552 Pfizer/BioNTech, 8.993.380 di AstraZeneca, 4.096.657 di Moderna e 1.559.700 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 13.494.566 (il 24,587per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid, aggiornato alle 06:07 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate la Lombardia con 6.924.722 (il 90,6 per cento delle dosi ricevute), il Lazio con 3.902.403 (l’86,2 per cento), la Campania con 3.872.154 (l’88,3 per cento).

