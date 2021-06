Camila Giorgi, furto in villa: rubati due orologi Rolex e un anello di brillanti. Bottino di circa 80mila euro

09 giugno 2021 a

Furto a casa di Camila Giorgi, mentre la tennista italiana dormiva nella sua stanza. La villa di famiglia - a Calenzano, in provincia di Firenze à è stata svaligiata la scorsa notte nonostante la presenza dell'intera famiglia. Nelle rispettive camere da letto infatti c'erano oltre al fratello anche i genitori. Bottino cospicuo quelli dei ladri che si sono introdotti nella villa riuscendo a portare via un bottino di circa 80mila euro secondo quanto raccolto da un primo primo sopralluogo effettuato dai Carabinieri. Tra gli oggetti di valore rubati anche due orologi Rolex e un anello di brillanti.

La tennista originaria della Marche, ma da anni residente in Toscana, era appena tornata dal Roland Garros, secondo slam stagionale, dove era stata eliminata al secondo turno. Secondo il sopralluogo effettuato dai Carabinieri i ladri sarebbero entrati nella villa da una finestra al primo piano. L'abitazione sarebbe sprovvista di allarme e sistemi di videosorveglianza, complicato dunque trovare qualche pista che possa in qualche modo permettere a chi fa le indagini di riuscire a risalire in qualche modo ai malviventi autori del furto. Neanche il cane di grossa taglia a cui Camila è molto affezionata, un dobermann che spesso fa capolino nelle foto che pubblica su Instagram, non è intervenuto per mettere in fuga i ladri che sono riusciti a svaligiare la villa approfittando della famiglia che dormiva.

Camila, 29 anni, nata a Macerata, nei tornei del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018 e gli ottavi di finale agli US Open 2013 come migliori risultati. Si è spinta fino alla ventiseiesima posizione della classifica mondiale nell'ottobre 2018. Camila ha un ampio seguito anche sui social - solo su Instagram la seguono quasi 400mila followers - dove non manca di pubblicare foto sensuali e della vita di tutti i giorni.

