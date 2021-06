Suor Maria Laura Mainetti beata, fu uccisa da tre minorenni: la storia che sconvolse l'Italia

Christian Campigli 07 giugno 2021 a

Una storia che sconvolse l'Italia. Per la sua assurda violenza, per l'età delle carnefici e per la candida innocenza della vittima. Una scia di sangue simile a quelle narrate nei film dell'orrore statunitensi. A ventuno anni dalla sua barbara uccisione, suor Maria Laura Mainetti, delle Figlie della Croce, è stata beatificata. Una scelta attesa da tempo e annunciata da Papa Francesco. “Proprio lei che amava i giovani più di ogni cosa, e ha amato e perdonato quelle stesse ragazze prigioniere del male, ci lascia il suo programma di vita: fare ogni piccola cosa con fede, amore ed entusiasmo”.

Era il 6 giugno del 2000 quando Teresina Elsa Mainetti, all'epoca 61 anni, superiora dell'istituto dell'Immacolata, venne assassinata da tre minorenni, una di 16, le altre due di 17 anni, durante un rito satanico a Chiavenna, piccolo centro in provincia di Sondrio. Pochi minuti dopo le 22 il telefono del convento iniziò a squillare. Dall'altro capo della cornetta la voce terrorizzata di una adolescente, che fingeva di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro. La suora cercò di calmarla e accettò, senza alcun indugio, di incontrarla immediatamente. Perché aiutare gli altri, offrire una parola di sostegno e di conforto ai più fragili era la sua missione. La religiosa raggiunse il parco delle Marmitte dei Giganti, dove ad attenderla c'erano Ambra Gianasso, Veronica Pietrobelli e Milena De Giambattista. Le tre ragazze aggredirono la suora lungo un viottolo buio. La colpirono prima con una mattonella, per poi finirla con diciannove coltellate.

Secondo il loro perverso piano sarebbero dovute essere in realtà sei a testa, per un totale di diciotto fendenti. La vita della Mainardi veniva offerta in pegno a Satana, in cambio di libertà e piacere. Inizialmente il disegno delle tre assassine era volto ad ammazzare il parroco del paese, monsignor Ambrogio Balatti, che venne scartato per la sua corporatura robusta. Le indagini furono piuttosto rapide e alla fine di giugno arrivò la confessione delle tre minorenni. Nei loro racconti nessuna emozione, nessun tipo di rimorso. “Abbiamo ucciso per gioco”. Le forze dell'ordine cercarono per mesi, senza successo, quello che venne definito “il regista occulto”, un adulto che avrebbe prima manovrato e poi spinto all'omicidio le tre adolescenti. Vennero sequestrati i loro diari, pieni di croci ribaltate, stelle a cinque punte e frasi deliranti: “La Chiesa è falsa”, “Il mondo è uno schifo”, “La religione bigotta limita la nostra libertà”. Due di loro vennero condannate a otto anni, ma scontarono solo metà della pena inflitta. La terza, considerata la leader carismatica del gruppo, venne prosciolta in primo grado “perché giudicata incapace di intendere e di volere” e condannata in appello a dodici anni di reclusione. Oggi le tre amiche hanno pagato il proprio conto con la giustizia, hanno cambiato identità e vivono chi a Roma, chi a Torino e chi nella campagna veneta. L'angelo di carità e amore che hanno ucciso, in nome di Satana, quella suora sempre disponibile ad aiutare i più bisognosi, è finalmente diventata beata.

