Stasera in tv, 7 giugno, Report su Rai3: clan e scommesse, l'inchiesta su Igli Tare diesse della Lazio

Stasera in tv, lunedì 7 giugno, torna l'appuntamento con le inchieste di Report su Rai3 (ore 21,20). La trasmissione giornalistica condotta da Sigfrido Ranucci punterà oggi su una esclusiva destinata a scuotere il mondo del calcio: il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, sarebbe il proprietario occulto di 400 sale scommesse in Albania. La notizia è contenuta in un'indagine della Guardia di Finanza di Bari che nel 2018 ha portato all'arresto di decine di persone legate a Cosa nostra, 'ndrangheta e Sacra Corona Unita, che cercavano di riciclare denaro attraverso società di gioco d'azzardo. Una di queste, la Top Bast, secondo gli investigatori italiani sarebbe riconducibile a Igli Tare e al fratello Genti, console albanese in Turchia: proprio lui, nel 2015, è stato contattato dagli uomini dei clan per un tentativo d'acquisto. I due fratelli Tare non sono stati indagati dalla Procura di Bari, perché la compravendita non si è conclusa. Gli atti dell'indagine sono stati trasmessi dai magistrati alla Figc, che però non ha mai aperto un'inchiesta sportiva sul ds della Lazio, come ha confermato lui stesso a Report. Tare ha poi voluto precisare la sua "assoluta estraneità" e la "falsità delle notizie" presenti nell'inchiesta della Guardia di Finanza e dei pm baresi. Igli Tare si dichiara "assolutamente estraneo alla società di scommesse albanese Top Bast, rispetto alla quale, al pari di suo fratello Genti, non è titolare di alcun interesse diretto o indiretto".

Nella puntata ci saranno altre tre inchieste. Si continua con “I padroni del calcio”. Il crollo repentino del sogno della Super Lega, la competizione che avrebbe dovuto ospitare solo i migliori e più ricchi club di calcio del Vecchio Continente, apre una voragine sulle condizioni finanziarie delle squadre più blasonate, in Italia e in Europa. In Serie A, con la sola eccezione del Napoli, tutti i grandi club hanno bilanci in profondo rosso, aggravati dai contraccolpi del Covid-19. Ma perché i conti non tornano? Qual è la ragione di passivi di bilancio da svariate centinaia di milioni di euro? Corruzione, riciclaggio, conflitti di interesse: sarebbero questi i mali che affliggono il calcio italiano ed europeo.



Un’altra inchiesta ha per titolo “Il Kamut non esiste”: Kamut non è un tipo di grano, ma un marchio statunitense che designa una varietà selezionata di una particolare sottospecie di grano coltivato in Canada. L’Italia rappresenta il 75% del mercato di questo marchio. Per anni si è confuso il marchio con il grano, che è una varietà antica coltivata anche nel nostro paese, essenzialmente biologica. Anche il grano a marchio Kamut è rigorosamente biologico, ma ultimamente uno dei principali produttori di pasta lo ha declassato a convenzionale. Come mai? Poi l'inchiesta “Il minimo sindacale”: che cosa accomuna la vecchia sede milanese di un sindacato con una società campana che si occupa di carburanti?

