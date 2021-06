Covid, ancora in calo i nuovi casi: 2.275. Sono 51 i morti, scende il numero dei ricoverati

06 giugno 2021 a

Continua il calo dei contagi in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 2.275, in leggero calo rispetto ai 2.436 registrati nelle 24 ore precedenti, questo a fronte di 149.958 tamponi e che determina un tasso di positività dell’1,5%. Scendono i morti, 51 (-6), 5.321 i guariti mentre gli attualmente positivi flettono di 3.097 attestandosi ad un numero totale di 192.272.

Il totale dei guariti dall’inizio della pandemia a 3.913.633. Sono ancora in calo i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid: domenica 6 giugno sono 774, 14 in meno di sabato 5, con 20 nuovi ingressi. Lo stesso avviene nei reparti ordinari: i ricoverati totali con sintomi sono a oggi 4.963, 230 in meno rispetto al giorno precedente.

Intanto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha parlato di lavoro e dello stop al blocco dei licenziamenti: "Coloro che perderanno il posto di lavoro dovranno essere protetti in questa fase - ha affermato intervenendo al Festival dell'economia di Trento -. Quindi quella Cig straordinaria è il primo elemento che andrà riconsiderato in una riforma di ammortizzatori sociali, quale quella che è indicata, anche se non fa parte del piano di ripresa e resilienza". Visco ha quindi proseguito: "Bisogna favorire la ristrutturazione, favorire il riequilibrio tra domanda e offerta e, allo stesso tempo, non mantenere in vita le realtà che purtroppo non riusciranno ad essere competitive e in grado di dare un contributo alla società", ha sottolineato ancora Visco. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha invece parlato di vacanze e libertà estive: "Il ritorno in discoteca ballare? Io non sono un tipo da discoteca, ma se abbiamo il green pass dobbiamo crederci, perché ti dà accesso a maggiore libertà e quindi bisogna arrivare al punto in cui si potrà tornare a ballare avendo a disposizione il green pass", ha dichiarato a Domenica In.

