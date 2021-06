Covid in Italia, indice di positività all'1%. Il bollettino di sabato 5 giugno: 2.436 nuovi casi e altri 57 morti

05 giugno 2021 a

Ecco la situazione Covid in Italia col bollettino di oggi sabato 5 giugno 2021. Sono 2.436 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo l'analisi di 238.632 tamponi, con l'indice di positività all'1%. Nelle ultime 24 ore si registrano 57 morti, in calo rispetto ai 73 di ieri, che portano il totale delle vittime a 126.472 da inizio pandemia.

Diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva, 788 (-48 da ieri), 5.193 sono i ricoveri ordinari (-295 da ieri), 3.908.312 i guariti (+7.200) e 195.369 gli attualmente positivi (-4.823). Questo il bollettino odierno sui contagi covid reso noto dal ministero della Salute. Nell'ultima settimana sono state somministrate in media 491 mila dosi di vaccino al giorno e a questo ritmo l'immunità di gregge sarà raggiunta tra un mese e sei giorni, cioè l'11 luglio. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (436), la Campania (307) e la Sicilia (234).

"Stiamo assistendo ad un calo di molti indicatori, non ci sono più i grossi numeri a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi: meno malati gravi e abbiamo coperto con il vaccino una fascia importante della popolazione. Ecco che la chiusura dei reparti Covid è una svolta e una buona notizia, speriamo di non riaprirli più". È questo l’auspicio di Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano. "Purtroppo - aggiunge Clementi all’Adnkronos Salute - questi virus che arrivano dal mondo animale ci costringono a tenere alta l’attenzione. Ci sono ancora casi di influenza aviaria e di altre infezioni che derivano dai pipistrelli. Quindi occorre una vigilanza alta e fare tesoro di questo lunga e dolorosa esperienza del Covid".

