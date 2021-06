Assegno unico da luglio, beneficio medio per ogni famiglia è di 1.056 euro: i dettagli

05 giugno 2021 a

Si avvicina una vera svolta per le famiglie italiane con l'assegno unico. Questo almeno secondo la ministra Elena Bonetti. "Un giorno buono e storico per il Paese. Un risultato straordinario per le famiglie. Un segno di fiducia per l’Italia che rialza la testa. Il primo passo del Family Act", queste le parole di Elena Bonetti, ministra di Italia Viva per le Pari Opportunità e la Famiglia, a Repubblica. Abbiamo scelto di "mettere al centro le bambine e i bambini. In realtà si tratta di un atto di universalità. Non togliamo nulla, nessuno ci perde. Anzi aggiungiamo 3 miliardi alle famiglie italiane. E portiamo la stessa cifra a tutti i lavoratori, a parità di reddito. Da gennaio - ha aggiunto - l’assegno poi crescerà perché assorbirà le detrazioni fiscali che ora esistono e rimangono fino a fine anno. A gennaio faremo anche di più: l’assegno sarà esteso ai figli fino a 21 anni. E studieremo un meccanismo per non disincentivare il secondo percettore di reddito, di solito la donna".

Soddisfatto anche il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi: "Il governo ha definitivamente approvato l’assegno unico e universale, primo passo del Family Act pensato alla Leopolda e proposto da Italia Viva. Grazie al ministro Elena Bonetti. Bello vedere idee diventare legge e passare dalle parole ai fatti: è politica, non populismo", ha scritto su twitter.

L’assegno unico verrà "corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio". Così si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione del Consiglio dei ministri.

