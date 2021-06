Caso Grillo, chiesto il rinvio a giudizio per Ciro e tre amici: avrebbero stuprato una 19enne

04 giugno 2021 a

La procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i suoi tre amici, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese. I fatti risalgono al luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nell'abitazione di Grillo a Porto Cervo. La ragazza allora aveva 19 anni. L'udienza è stata fissata per il 25 giugno.

Ciro Grillo, figlio del garante del M5S Beppe Grillo, era stato interrogato dai Carabinieri di Genova lo scorso 31 maggio, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto stupro della ragazza italo-norvegese di 19 anni che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 in Costa Smeralda.

Come confermano all’Adnkronos in ambienti giudiziari, il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che coordina l’indagine, ha delegato i Carabinieri di Genova a raccogliere le dichiarazioni di Ciro Grillo, accusato di violenza di gruppo con tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti genovesi di 22 anni. È stato lo stesso Grillo junior, attraverso il suo legale, Enrico Grillo, a chiedere di essere risentito una terza volta. Altri due indagati nel caso della presunta violenza sessuale a casa di Ciro Grillo a Porto Cervo hanno, invece, rinunciato a essere interrogati ancora una volta, come avevano chiesto alla Procura dopo la chiusura delle indagini.

Frattanto i difensori degli inquisiti stanno conducendo accertamenti sulle celle telefoniche agganciate dai protagonisti in diversi orari, per capire quanto tempo la vittima della presunta violenza abbia trascorso con i suoi aggressori. Gli indagati per violenza sessuale di gruppo sono ttutti genovesi di 22 anni. La Procura di Tempio accusa i quattro d'aver violentato la studentessa; mentre a Grillo jr, Capitta e Lauria è contestato pure un secondo abuso, che sarebbe stato commesso ai danni di una amica, con alcune foto hard scattate alla ragazza mentre dormiva come se fosse una preda.

