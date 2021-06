Covid, 2.557 nuovi casi e altri 73 morti: l'indice di positività scende a 1,15%

04 giugno 2021 a

Sono 2.557 i nuovi casi di Covid riscontrati venerdì 4 giugno in Italia dopo l’analisi di 220.939 tamponi, con l’indice di positività che scende a 1,15%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 73 morti, che portano il totale delle vittime a 126.415 da inizio pandemia.

Rt in calo: 0.68. Quattro Regioni verso la zona bianca

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 836 persone (-56 da giovedì 3), 5.488 sono i ricoveri ordinari (-229 dal giorno precedente), 3.901.112 i guariti (+7.853) e 200.192 gli attualmente positivi (-5.370). Questo il bollettino di venerdì 4 giugno sui contagi Covid reso noto dal ministero della Salute.

Ordinanza, da lunedì 7 giugno in zona bianca Umbria, Veneto, Liguria e Abruzzo

Il calo riguarda anche le persone in isolamento domiciliare, ad oggi 193.868. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, quella che registra il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (417), seguita da Sicilia (337) e Campania (300). Al contrario in Molise non si registrano nuovi positivi. Intanto è intervenuto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sulla situazione legata all'emergenza sanitaria: "Sono fiducioso e ottimista: è ovvio che la ripresa economica e la fiducia e le prospettive più positive della crescita del Pil sono fortemente legate alla progressione della campagna vaccinale. Io credo che i dati siano positivi. Stiamo accelerando e come già ho avuto modo di dire recentemente non dobbiamo abbassare la guardia: i mesi di giugno e luglio saranno due mesi fondamentali per decidere quali saranno i progressi che sapremo mettere in campo. Dobbiamo infondere il massimo impegno a fare il massimo sforzo ed accelerare anche sulla campagna vaccinale", ha sottolineato Bonomi a Vivavoce su Radio1. "Ad aprile abbiamo realizzato un protocollo molto importante con le parti sociali e il governo sulla base del quale abbiamo iniziato a realizzare gli hub vaccinali presso le imprese con il Generale Figliuolo con cui abbiamo condiviso che saranno 212 i punti di Confindustria sul territorio nazionale che consentiranno anche a noi di dare un contributo importante alla progressione della campagna vaccinale", ha concluso.

