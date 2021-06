Roma, targa sbagliata su Carlo Azeglio Ciampi: chi è il colpevole. Pronta la sanzione

Pietro De Leo 01 giugno 2021 a

a

a

E’ nel tardo pomeriggio quando dal Campidoglio filtra che il dipendente responsabile del “targa gate” sarebbe stato individuato e dunque, per lui, si preparerebbe una sanzione. La questione ha tenuto banco tutto il giorno: si stava preparando l’intitolazione di un largo romano all’ex Presidente della Repubblica, non più con noi, Carlo Azeglio Ciampi.

Video su questo argomento Raggi: “Ciampi cittadino onorario dell'Urbe nel 2005 per alta considerazione della Capitale”

Tutte le più alte cariche dello Stato presenti, assieme al Sindaco Virginia Raggi. Solo che, poco prima di scoprire la targa, ci si accorge che il nome di battesimo del fu Capo dello Stato era scritto male: non “Azeglio”, ma “Azelio”. Cerimonia guastata e tanti saluti, con la toppa peggiore del buco della versione ufficiale del Campidoglio a giustificare che la targa fosse in realtà scheggiata.

Da qui, si è innescata una valanga di reazioni, che non si sono placate nemmeno quando, qualche ora dopo, la Prima Cittadina annuncia che la targa con il nome corretto ha sostituito la precedente. La figuraccia, oramai, viaggia sul web. E assorbe parte del confronto politico. Carlo Calenda, candidato Sindaco della Capitale, colpisce: “non si scopre la targa perché sarebbe ‘scheggiata’. Bugia, in realtà è stato scritto male il nome di Ciampi. Anche basta”.

Video su questo argomento A Roma una strada per Ciampi, ma il nome sulla targa è sbagliato TMNews

E duella con il consigliere al Campidoglio Paolo Ferrara il quale aveva quasi adombrato una manovra: “si avvicinano le elezioni e ormai si inventano tutto per fermare Virginia Raggi. La targa con il nome sbagliato di Carlo Azeglio Ciampi non è un semplice errore. Vi sembra possibile? A me no”. Replica di Calenda: “mi hai beccato. Tutta la notte a scalpellare la ‘g’ insieme alla lobby del travertino”. Punge anche il candidato alle primarie del centrosinistra, il Pd Roberto Gualtieri: “in questo incredibile errore c’è molto del pressapochismo dell’attuale amministrazione comunale di Roma”. Fuoco di fila, con sfottò, del centrodestra. Dalla Lega Roberto Calderoli osserva: “questa vicenda mi ricorda la trasposizione nella realtà della mitologica sequenza cinematografica di Fantozzi del varo della nave da parte della Contessa Mazzanti Serbelloni Vien dal Mare” (per i meno avvezzi al genere, nel film il varo fu disastroso). Il Presidente della Liguria Toti scherza: “Forse ai romani conviene cambiare sindaco, prima che la Raggi trasformi anche Totti in Toti dimenticandosi una lettera…sì che col cucchiaio me la cavo, ma non vi conviene”. Il coordinatore di Forza Italia Maurizio Gasparri attacca: “Questa è la Roma dei grillini. Vergogna assoluta”. E il caso si fa largo nei social, trasformando un momento di commemorazione in un intermezzo tragi-comico.

Video su questo argomento Amato: “In Ciampi prevalse senso della Patria l'8 settembre 1943”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.