Covid, 2.483 nuovi casi e altri 93 morti in Italia. Terapie intensive sotto quota mille

Curva epidemica in calo in Italia I nuovi casi sono 2.483, contro i 1.820 registrati lunedì, ma, soprattutto, i 3.224 di martedì scorso, a conferma di un trend in diminuzione del 25-30%. Con 221.818 tamponi effettuati (ben 135 mila più di ieri) il tasso di positività crolla dal 2,1% (di ieri) all'1,1%, il più basso da inizio epidemia ( o meglio dal 15 gennaio scorso, quando sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo).

I decessi sono 93 (rispetto agli 82 di lunedì), per un totale di 126.221 vittime da inizio dell’emergenza. Diminuiscono di conseguenza anche i ricoveri, con le terapie intensive che si abbassano di mille posti letto dopo sette mesi. Sono esattamente 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 44 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.192, in calo di 290 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 218.570 persone, in diminuzione di 7.589 nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.220.304 , i morti 126.221. I dimessi ed i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore. La regione con piu' casi odierni è la Lombardia (+461), seguita da Campania (+375), Sicilia (+326), Puglia (+227), Piemonte (+209) e Lazio (+195). Stando all’ultimo aggiornamento del report della campagna vaccinale anti-Covid in Italia, sono in totale 34.951.354 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese finora. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale sono invece 12.077.591, pari a circa il 20,38% della popolazione.

