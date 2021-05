Roma, l'attacco di Salvini a Virginia Raggi: "C'è qualcuno in Campidoglio?"

31 maggio 2021 a

Il caos dei rifiuti coinvolge Roma e i romani giorno dopo giorno. Sui telefonini le immagini delle strade in cui l'immondizia è ormai protagonista giorno dopo giorno, fioccano sempre più spesso e le segnalazioni di cassonetti letteralmente stravolti, sono sempre frequenti. Ovviamente gli attacchi travolgono Virginia Raggi, sindaca della capitale espressa dal Movimento 5 Stelle. E naturalmente nella polemica non si tira affatto indietro Matteo Salvini, leader della Lega, che sul suo profilo instagram ha pubblicato una foto una delle strade sommerse dagli infortuni. E ovviamente non manca certo la provocazione: "Roma, 31 maggio 2021. Toc toc, c’è qualcuno in Campidoglio?".

La foto, del resto, si commenta da sola, visto che la strada è letteralmente travolta dall'immondizia. Decine e decine di sacchetti oltre i cassonetti, evidentemente dimenticati da chi la raccolta dei rifiuti la dovrebbe fare almeno ogni giorno. L'attacco del capo del Carroccio, tra l'altro, arriva a pochi giorni di distanza dalla delibera di Giunta con cui la Regione Lazio ha diffidato il Comune di Roma. Al Campidoglio sono stati assegnati 60 giorni per l' "individuazione di uno o più siti all'interno della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, che sono considerati idonei alla localizzazione e alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l'auto sufficienza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale”.

Ormai la mancanza della pulizia delle strade della capitale è considerata uno dei problemi principali. Foto che lasciano letteralmente perplessi vengono pubblicate ogni giorno su tutti i social. E non sono le uniche sul degrado in cui risulta versare la capitale del nostro Paese. Più volte è stata denunciata la presenza dei cinghiali, soprattutto nei quartieri di periferia. Ma lo stesso discorso vale per le strade oppure i marciapiedi, anch'essi considerati poco ben curati. Virginia Raggi ha comunque deciso di presentarsi ancora una volta da candidata a sindaca.

