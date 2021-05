Roma, cornacchie impazzite aggrediscono i passanti. Alcuni sono finiti in ospedale

31 maggio 2021 a

a

a

All'Eur cornacchie impazzite aggrediscono le persone. Così il quartiere di Roma è nel più completo panico. Una coppia dell'uccello nero e gracchiante incombe sui residenti e li attacca. Non c’è modo di fermarle, né di allontanarle. Osservano tutto dalla cima di un pino o, poco più in là, dalla ringhiera del terrazzo dell’ultimo piano. Gracchiano e poi, in un attimo, scendono in picchiata colpendo i passanti, qualcuno è finito in ospedale.

Branco di cinghiali a spasso nelle strade di Roma: "Ormai un esercito" | Video

Lo segnala Leggo che ha verificato sul posto la segnalazione dei residente con annesso reportage fotografico. In particolare una cornacchia sta svezzando i suoi piccoli a terra dopo aver fatto il nido su un albero ed è entrata nella modalità "difesa" dagli umani. Se qualcuno si avvicina, lei interviene furiosa. "Bene che ti va, la cornacchia ti tira i capelli" svela un residente. In viale dell’Astronomia la cornacchia è una vecchia conoscenza: "Fa il nido lì in alto ogni anno, non sappiamo più a chi rivolgerci: abbiamo segnalato la situazione ai vigili urbani per chiedere di potare gli alberi che non vengono curati da anni. Magari così si allontana ma nessuno interviene: per evitare guai, giriamo alla larga" racconta una signora. Nelle vicinanze ci sono tra l'altro anche alcuni istituti scolastici. Il rischio è molto concreto nel passeggiare per la via e la stessa cronista di Leggo è stata attaccata dalla coppia di cornacchie.

Video porno "reale": in rete scene hard girate davanti alla Reggia di Monza

La responsabile della Lipu-Roma spiega: "Probabilmente la coppia di cornacchie è entrata in contatto con l'uomo, qualcuno magari ha dato da mangiare ai piccoli. Così le cornacchie si sentono libere di attaccare l'uomo, non hanno paura. In particolare sviluppano antipatia per persone con caratteristiche simili, magari capelli lunghi e abiti colorati". Sull'eventualità di togliere il nido: "Non si può, meglio cambiare strada ed eventualmente proteggersi con un ombrello per non farsi notare".

Follia in aereo: per una mascherina indossata male volano sputi e insulti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.