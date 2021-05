Funivia Mottarone, Perocchio: "Accuse di Tadini false. Non sapevo dei forchettoni, avrei bloccato tutto".

31 maggio 2021 a

Andrea Perocchio, dirigente della funivia del Mottarone e dipendente della Leitner di Vipiteno che si occupa delle manutenzioni, dopo 96 ore di carcere è tornato in libertà e ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui prende con forza le distanze dalla versione sulla tragedia che ha causato la morte di 14 persone e che ha rilasciato Gabriele Tadini, il capo servizio dell'impianto. "Le accuse di Tadini sono falsità. I forchettoni? Mai detto di metterli, figuriamoci. Se avessi saputo che erano stati inseriti non avrei avallato la scelta. In ogni caso non toccava a me controllare se c’erano" dice Perocchio tornato a casa da moglie e figlio ma "disperato per le quattordici vittime" ha raccontato al Corriere della Sera.

"Lavoro negli impianti a fune da ventuno anni e so che quelle sono cose da non fare mai, per nessuna ragione al mondo" spiega in una intervista rilasciata a La Stampa. Conferma che tutte le manutenzione erano state fatte: "era tutto a posto", dice. E ribadisce: "Se avessi saputo che venivano adoperati i blocchi dei freni, i cosiddetti forchettoni, avrei fermato immediatamente l’impianto". Ma i forchettoni c’erano. "Se mi fosse caduto l’occhio sui forchettoni, colorati di rosso proprio per iniziativa mia, che li volevo ben visibili, li avrei fatti togliere immediatamente". Era un "problema che si poteva risolvere. Bastava bloccare la funivia e si risolveva il problema". Certo che "si farà luce" su quanto accaduto, ci si sofferma sulla rottura della fune: "Che accada è rarissimo", dice Perrocchio. "Ma so con certezza che da noi le manutenzioni su funi e stesta fusa erano a posto".

Le indagini. La gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici, ha rimesso in libertà il gestore dell’impianto Luigi Nerini e il direttore d’esercizio Enrico Perocchio, mentre il caposervizio Gabriele Tadini finisce ai domiciliari, come chiesto dal suo legale. Secondo la giudice non solo non ci sarebbe stato nessun pericolo di fuga degli indagati, ma dalle dichiarazioni dei dipendenti della funivia "appare evidente il contenuto fortemente accusatorio nei confronti di Tadini, come appare evidente che nulla apportano a conforto della chiamata in correità di Tadini, anzi la smentiscono".

