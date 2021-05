Scuola, Speranza da Fazio: "Prima di settembre vaccinare più possibile i ragazzi"

30 maggio 2021 a

Intervento di Roberto Speranza a Che tempo che fa, il talk show di Rai3 condotto da Fabio Fazio, nella puntata di domenica 30 maggio. "Siamo in una fase nuova, diversa, grazie alla campagna di vaccinazione: siamo arrivati a oltre 34 milioni di dosi somministrate, c'è un pezzo significativo di Paese, oltre un terzo, che ha ricevuto la prima dose, e abbiamo protetto la stragrande maggioranza delle persone più fragili. Dovremo continuare a correre nelle prossime settimane e nel mese di giugno avremo ancora più dosi di quelle avute a maggio", ha detto il Ministro della Salute.

"Dobbiamo guardare con fiducia alle prossime settimane, ma con i piedi per terra e continuare quel percorso di gradualità, un approccio che bisogna mantenere per l’estate - ha proseguito Speranza - tenendo le misure adottate fino ad oggi come mascherine e distanziamento. Le misure hanno funzionato e la campagna vaccinale ci mette nelle condizioni di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane".

Speranza ha quindi aggiunto: "Prudenzialmente alcune attività non hanno ancora una data di ripartenza, come le discoteche, ma al netto dei singoli settori abbiamo delle linee guida. Dal 15 giugno si torna all’opzione delle feste e delle celebrazioni accedendo con il green pass, avendo quindi o fatto il vaccino o avere un tampone negativo nelle ultime 48 ore o aver avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Si torna alle attività, ma con un elemento di cautela. Stiamo tornando negli stadi, l’11 giugno ci sarà la partita inaugurale del campionato europeo, il nostro Paese sarà la vetrina d’Europa", ha detto a Che tempo che fa. Infine un obiettivo preciso: "Aifa nelle prossime ore farà la sua parte. Avremo la possibilità una volta che Aifa avrà fatto questo passaggio, di utilizzare Pfizer anche tra i 12-15 anni. Penso che sia molto importante, soprattutto se guardiamo alla ripresa della scuola a settembre", ha concluso Speranza.

