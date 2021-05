Video porno "reale": in rete scene hard girate davanti alla Reggia di Monza

29 maggio 2021 a

La Reggia di Monza protagonista, suo malgrado, in un video porno che sta facendo il giro del web. Oltre due milioni di visualizzazioni online su un sito per adulti. Hanno lasciato sgomenti in tanti le immagini postate in rete di un incontro "piccante" avvenuto davanti alla Villa Reale che ritrae un uomo e una donna, nel Cortile d'Onore oltre il cancellone chiuso e poi lungo il viale di ingresso della Reggia a ridosso della cancellata del Roseto, scambiarsi effusioni e consumare un rapporto sessuale. Incredibile come un luogo così iconico per Monza possa essere stato violato per girare un film porno senza che nessuno se ne accorgesse. E che sia ancora su internet senza che qualcuno faccia qualcosa per rimuoverlo. Ora i due protagonisti del filmetto hard potrebbero dover rispondere di atti osceni in luogo pubblico e violazione di proprietà privata.

Il video, girato in pieno giorno, non sembra molto recente - spiega Monza Today - anche se online ci è finito da poco. Sullo sfondo vicino alla Reggia si intravede l'opera del maestro Pistoletto "I temp(l)i cambiano" che da qualche tempo non è più presente nel cortile d'ingresso quindi il video potrebbe essere un po' datato. Al di là dei dubbi relativi alla collocazione cronologica delle immagini a lasciare attoniti è la permanenza in rete di un filmato esplicito girato in pieno giorno in un luogo simbolo di cultura e di storia presidiato anche da telecamere di sicurezza.

A postare le immagini per primo è stato il sito BrianzaChannel. Dopo i saluti di circostanza tra i due, iniziano gli abbracci i baci e poi la passione sembra diventare irrefrenabile. Inequivocabili le immagini. E anche le eventuali violazioni di cui potrebbero poter rispondere i due protagonisti che vanno dall'ingresso all'interno di una proprietà privata fino agli atti osceni in luogo pubblico.

