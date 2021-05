26 maggio 2021 a

a

a

Caso Denise Pipitone. Chi l'ha visto?, in onda stasera mercoledì 26 maggio 2021 su Rai3, ha reso nota l'identità della ragazza che sui social fa pensare a Denise, la ragazza di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre 2004 (aveva allora 4 anni, adesso ne ha 21) e sul cui caso la procura di Marsala ha riaperto le indagini.

Denise Pipitone, commissione d'inchiesta sul caso. Proposta in Parlamento

Il programma condotto da Federica Sciarelli, si è messo in contatto con questa ragazza che vive in Brasile. In apertura di programma la redazione ha mostrato il contatto telefonico con la ragazza che somiglia a Denise Pipitone, avvenuto con una interprete. Un contatto dall'Italia al Brasile. Non vive in Ecuador la ragazza, come molti dai social riferivano in questi ultimi giorni, ma appunto in Brasile.

"Vivo in Brasile, ho 29 anni, e da qui non mi sono mai mossa. Non mi chiamo Denise ma Maria Grazia", risponde la ragazza sollecitata dalle domande della redazione della trasmissione.

Denise Pipitone, "una leggera somiglianza". La ragazza del Brasile svela la sua identità a Chi l'ha visto?

"Ha 29 anni, vive in Brasile e si chiama Maria Grazia", ricapitola la conduttrice Federica Sciarelli che dice di aver riferito la notizia alla madre di Denise Pipitone, Piera Maggio e all'avvocato della famiglia, Giacomo Frazzitta.

"Bene aver fatto chiarezza", dice Piera Maggio a Chi l'ha visto?, la mamma della bimba che cerca la verità sul caso. La ragazza viene sollecitata sul perché della telefonata e le viene detto della somiglianza con Denise: "Sì, una leggera somiglianza", afferma la ragazza in videochiamata dal Brasile. Somiglianza, ma non è Denise. La ricerca della verità continua, ma non in Brasile.

“Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”: Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador la ragazza dell’ultima segnalazione virale. “Bene aver fatto chiarezza”, dice Piera Maggio a “Chi l’ha visto?”. #DenisePipitone #chilhavisto pic.twitter.com/UMyr62nKdc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.