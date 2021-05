Covid, il bollettino del 26 maggio: in Italia 3.937 nuovi casi e 121 morti

26 maggio 2021 a

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3.937 nuovi casi di contagio da Covid e 121 morti. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute nell'ambito del bollettino del 26 maggio. Ieri i nuovi positivi erano 3.224 e i decessi 121. Sono 260.962 i test, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore, con l'indice di positività che si attesta all'1,5 per cento. L’indice è in aumento, rispetto a ieri, dello 0,2 per cento. Sono 11.930 i guariti nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 11.348.

Il totale delle persone guarite da inizio pandemia è di 3.804.246 unità. In calo anche i ricoveri: oggi ne risultano 45 ricoveri in meno nelle terapie intensive (il totale dei ricoverati in area critica è di 1.278); sono, invece 439 in meno i ricoverati nei reparti ordinari. Il totale dei ricoverati, in questo secondo caso, è di 8.118 persone. Intanto, in tema di green pass, è intervenuto il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini. "Il primo via libera da parte del Parlamento europeo al green pass è un segnale importante, un decisivo passo verso il ritorno alla normalità. La prossima sfida, infatti, sarà quella di garantire e facilitare la libera circolazione, in tutta sicurezza, delle persone tra i Paesi dell’Unione. L’Italia, con i certificati verdi, previsti dal governo Draghi è stata precursore di questa mirata strategia per una mobilità intelligente e

Covid-free. Siamo felici che presto, dopo il passaggio del provvedimento all’Eurocamera, anche in Europa tutto questo diverrà realtà", ha spiegato l'esponente di Forza Italia.

Il green pass, come oramai noto, servirà per i viaggi ma anche per la partecipazione ad eventi come cerimonie e matrimoni o per altro genere di incontri pubblici con pubblico. In tema di vaccini, inoltre, l’Unione Europea ha chiesto al Tribunale di Bruxelles di irrogare ad AstraZeneca una sanzione pecuniaria in ragione di 10 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni singola dose di vaccino anti Covid non giunta a destinazione nei tempi previsti dal contratto, cui andrebbe aggiunta una sanzione di 10 milioni di euro al giorno, da applicarsi finché le condizioni previste dall’accordo di acquisto anticipato, come ad esempio l’utilizzo di tutti gli stabilimenti produttivi previsti, non verranno rispettate.

