Covid, mix di vaccini promosso dall'immunologa Viola: "Può funzionare anche meglio"

Il mix di vaccini è potenzialmente promosso dall'esperta. Un via libera, una valutazione professionale personale, che arriva attraverso Facebook. Lei è Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. che spiega le sue ragioni. "In linea puramente teorica, un mix di vaccini con una prima dose AstraZeneca e il secondo a base di mRna potrebbe funzionare addirittura meglio, perché AstraZeneca lavora inducendo anche una risposta anti-adenovirus, mentre l’Rna messaggero usato da Pfizer richiama solo la risposta specifica anti-Covid. Aggiungo anche che questa combinazione potrebbe risolvere il blocco di alcuni (fortunatamente pochi) che rinunciano alla seconda dose per paura: l’obiettivo finale non è forzare la popolazione alla vaccinazione, ma avere la massima copertura possibile".

Sull'account sociale, Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. La scienziata ricorda "una recente ricerca spagnola" che «ha monitorato 670 volontari di età compresa tra i 18 e i 59 anni che avevano già ricevuto una prima dose di AstraZeneca (un vaccino a vettore virale) e che hanno avuto in seguito Pfizer (vaccino a Rna messaggero): gli effetti collaterali non sono stati diversi, in compenso sembra che il mix abbia aumentato e potenziato la risposta anticorpale. Risultati simili arrivano dal Regno Unito".

Frattanto una donna è stata sottoposta al vaccino Astrazeneca e dopo 25 giorni è deceduta per una trombosi massiva all’ospedale san Francesco di Nuoro. La donna, 73 anni, originaria di Lollove, nel Nuorese. Toccherà al medico legale che questa mattina ha eseguito l’autopsia chiarire i possibili legami fra la terapia anti-Covid e la successiva trombosi. Il particolare ha insospettito gli stessi medici del san Francesco: il vaccino, infatti, potrebbe aver favorito una patologia latente, ma sul punto non c’è alcuna certenzza anche sarebbe passato troppo tempo fra l’evento e la somministrazione del farmaco avvenuta quasi un mese fa. Per due settimane la donna non ha avuto problemi, solo dopo la 73enne avrebbe lamentato con i congiunti l’insorgenza di un’encefalite. La sua situazione si è aggravata al Pronto Soccorso dove è stata trasportata una decina di giorni fa per un forte mal di testa. La Tac ha evidenziato una trombosi massiva. Dopo la sua morte i familiari hanno autorizzato l’espianto del rene e del fegato.

