Annunziata e Conte, scontro sulle consulenze: il caso va in Commissione di vigilanza

Lucia Annunziata è stata accusata dall'ex premier, Giuseppe Conte, di travisare la realtà, per via di un episodio accaduto durante una puntata di In mezz'ora in più, su Rai3. Durante la puntata di domenica 23 maggio la giornalista ha letto una lettera inviatale dall'ex capo del governo con la quale respinge l'accostamento fra la vicenda delle consulenze per la compravendita di un albergo a Venezia, prima che egli arrivasse a Palazzo Chigi, e il caso dell'esponente della Lega, Claudio Durigon. La Annunziata tuttavia, dopo aver letto la presa di posizione di Conte, ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione di vigilanza sulla Rai.

La conduttrice televisiva, chiedendo "l'applicazione del codice etico della Rai", ha messo sul piatto la richiesta di convocazione in Vigilanza "per giudicare se ho effettivamente violato questi codici del Servizio Pubblico. Pronta ad assumere le mie responsabilità. Pronta anche a confrontarmi con il Professor Conte, nel caso accettasse uno dei tanti inviti rivoltigli nel corso della sua presidenza", ha sottolineato la giornalista. La mossa della conduttrice di Rai3 quindi rischia di trasformarsi in un boomerang per Conte. La lettera inviata da Conte alla giornalista ricorda molto, nei toni e modi, lo stile di Rocco Casalino, ex portavoce del premier a Palazzo Chigi. "Tre anni di abusi, forzature, toni minacciosi e attacchi all'autonomia giornalistica, in particolare del servizio pubblico, perpetrati dall'allora presidente Conte e dal suo portavoce", ha spiegato il segretario della Commissione di Vigilanza, Michele Anzaldi, di Italia Viva. "La lettera inviata alla conduttrice di Rai3 - ha aggiunto il renziano - mostra toni davvero gravi, addirittura la minaccia di querela in caso la lettera non venga letta per intero".

L'ex premier, in particolare, ha contestato alla conduttrice quanto affermato nel corso della puntata di domenica 16 maggio, quando ha replicato all'intervistato, Alessandro Di Battista. Conte non ha gradito le valutazioni espresse dall'Annunziata sul caso Durigon, obiettando che "quest' ultimo caso è paragonabile a una vicenda che mi riguarderebbe personalmente", sostiene l'ex premier. E qui arriva la replica della Annunziata: "Si traggono conclusioni citando una sola frase di quella che è stata invece una non breve discussione avvenuta nel corso della mia intervista ad Alessandro Di Battista", ha precisato la giornalista. Ecco perché Lucia vuole essere ascoltata dalla Commissione di vigilanza.

