Covid, 3.224 nuovi casi con 166 morti: l'indice di positività scende all'1,27%

Sono 3.224 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 166 morti. Nella giornata di lunedì 24 maggio erano stati 2.490 i nuovi contagi con 110 decessi.

Sono stati effettuati 252.646 tamponi, con l’indice di positività che scende all’1,2%. Il totale delle vittime è di 125.501 da inizio pandemia. Sono 1.323 (-59 dal giorno precedente) i ricoveri in terapia intensiva con 46 ingressi giornalieri, 8.557 i ricoveri ordinari (-393), 3.804.246 i guariti (+11.348) e 268.145 gli attualmente positivi (-8.294). Questi i dati del bollettino di martedì 25 maggio reso noto dal ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione civile. A livello regionale ci sono stati in Lombardia 505 contagi, in Campania 410 e in Sicilia 372. Intanto il premier Draghi ha parlato di Green Pass: "Il certificato verde con lo stato di salute dei cittadini europei sarà pronto a metà giugno. Ci sono ancora questioni aperte su cui si dovrà pronunciare l’Ema, in particolare sulla durata di questo passaporto", ha affermato il presidente del Consiglio in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo.

La Commissione Europea sta lavorando ad una poi a una "terza via" sulla tutela della proprietà intellettuale dei vaccini contro la Covid-19, "che prevede il conferimento obbligatorio delle licenze nei momenti di maggiore emergenza - ha confermato ancora Draghi -. Anche sulla questione dei brevetti dei vaccini contro la Covid 19 - ha aggiunto il premier - si sta arrivando ad una soluzione che probabilmente è quella che promette di più tra lasciare le cose come stanno e quello che era la sospensione, come io stesso avevo suggerito, temporanea e circoscritta dei diritti di brevetto. È forse il provvedimento più semplice da prendere, ma poi deve essere seguito dalla produzione, dall’organizzazione e dal trasferimento di tecnologia. Tutti passi estremamente complicati".

