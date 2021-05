Tommaso Buscetta, il mistero sulla seconda moglie Vera Girotti: da lei le figlie Alessandra e Lisa

24 maggio 2021 a

Tommaso Buscetta, il Boss dei due mondi e il pentito che mise in ginocchio Cosa Nostra, ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta. Tre i suoi matrimoni, ma nessuno sa che fine ha fatto la seconda moglie, Vera Girotti, arrivata dopo la conterranea Melchiorra e prima della brasiliana Cristina. Con lui condivise l’avventura americana e in America svanì. Nel film di Marco Bellocchio Il traditore, la vicenda inizia quando già al fianco di don Masino c’è la terza donna: accanto a lei, che ancora non è madre, i due figli del primo matrimonio e le due figlie di Vera, mamma sparita.

Non è un caso se in quel che fu il duello processuale più spietato, il confronto con Pippo Calò al maxi processo di Palermo, il cassiere di Cosa Nostra, prima amico fraterno, poi assassino dei figli di Buscetta, gli chiede in modo sibillino di far apparire la sua seconda moglie, cosa che considererebbe un miracolo. Il Buscetta viveur, rimasto soldato semplice nell’organizzazione mafiosa per poter continuare a divertirsi senza gli impicci del comando, amava frequentare la scena mondana. Ottenne perfino un biglietto per il festival di Sanremo. Vera gli diede due figlie: prima Alessandra e poi più avanti, quando la storia già traballava, Lisa.

Successivamente la fine del rapporto. Ma cosa accadde? "Era stanca di vivere con me - ha raccontato Buscetta in passato -. Non voleva più essere la signora Buscetta, voleva essere Vera Girotti e basta. Acconsentì al mio desiderio di tenere con me le figlie". Di fatto, sparì. Non fece mai check in in un hotel o in un aeroporto. Non aprì un conto corrente. Non usò una carta di credito. Un ex agente dell’Fbi, Mario Sessa, che aveva indagato a lungo su Buscetta, lo aveva interrogato, pedinato, sapeva tutto di lui. Alla domanda su Vera Girotti scosse il capo e rispose così: "Masino aveva un solo modo di risolvere i problemi: li eliminava. Di Vera conoscevamo solo il nome. Quando ho chiesto a Tommaso che fine avesse fatto - ha aggiunto - lui ha risposto: se n’è andata. Solo questo: se n’è andata". Lunedì 24 maggio su Rai1 dalle 21,25 appuntamento con Il traditore, il film su Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino.

