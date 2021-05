Carboidrati in tavola, guai a rinunciarci anche in dieta: il segreto per vivere più a lungo

24 maggio 2021 a

Studio incentrato sui carboidrati negli Stati Uniti. Sempre più spesso questi sono nel mirino dei dietologi e al centro dei pensieri di chi vuole perdere peso. Insomma, vengono considerati come "nemici", come uno dei primi fattori da eliminare dalle proprie diete se l'obiettivo è quello di perdere peso. Ma questa etichetta negativa, in verità, andrebbe strappata, o almeno rivista. A sostenerlo è infatti una ricerca del Woman's Hospital di Boston.

Stando appunto alle indicazioni fornite dalla ricerca statunitense, in estrema sintesi, viene suggerito di non togliere i carboidrati dalla propria dieta se l'obiettivo è quello di vivere più a lungo. Insomma, obiettivo per certo non di poco conto. Dalla ricerca infatti è emerso come ovviamente non bisogna eccedere nel loro consumo, ma anche che gli stessi carboidrati non devono assolutamente essere tagliati del tutto: in entrambi i casi, tra chi propende per simili soluzioni, si è infatti registrato un netto picco della mortalità. Tasso di mortalità che infatti scende tra chi fa un uso moderato di carboidrati.

Ultimamente tuttavia impazzano le diete cosiddette low carb, vale a dire quelle che sostituiscono i carboidrati con proteine o grassi. Eppure, ci sono ulteriori dati che suggeriscono come queste diete, associate a cibi animali, sono riconducibili a una minore aspettativa di vita. Il mix migliore? Secondo lo studio del Woman's Hospital di Boston è rimpiazzare carboidrati con grassi e proteine vegetali, la soluzione migliore per promuovere la salute a lungo termine. Insomma, guai a eliminare del tutto pasta e pane, anche per chi legittimamente vuole perdere peso. Parafrasando un antico proverbio, chi mangia carboidrati campa 100 anni. In pratica, rinunciare al gusto della pasta è poco indicato, si può pertanto coniugare la buona cucina con una alimentazione sana, che abbini il piacere di stare a tavola con quello per restare in perfetta forma fisica.

